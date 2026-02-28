快訊

目擊者聞巨響！伊朗革命衛隊報復 攻擊卡達、巴林等中東4國美軍基地

聯手美轟炸！以媒稱伊朗陸軍總司令哈塔米身亡 最高領袖哈米尼動向曝光

台中烏日橋下「男子一棒打趴幼童」引公憤 議員怒關切、警以車追人

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化溪湖親子彩繪燈籠畫不好 畫法美術老師傳授妙招反而更喜氣

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
後備指揮部溪湖鎮後備軍人輔導中心、彰化縣溪湖鎮婦女會等多個社團，協辦今「繪聚溪湖．祈願幸福」溪湖區親子彩繪燈籠活動。記者簡慧珍／攝影
後備指揮部溪湖鎮後備軍人輔導中心、彰化縣溪湖鎮婦女會等多個社團，協辦今「繪聚溪湖．祈願幸福」溪湖區親子彩繪燈籠活動。記者簡慧珍／攝影

元宵節即將來臨，立法委員謝衣鳯溪湖服務處廣場今舉辦發票換燈籠，親子當場彩繪可拿一顆高麗菜，55對親子參加並彩繪燈籠，服務處邀請繪畫和書法老師指導在燈籠上繪畫和寫字的技巧，活動在猜燈謎拿獎品之後畫下歡樂句點。

財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會、立法委員謝衣鳳議長謝典霖聯合服務處，合辦「繪聚溪湖．祈願幸福」溪湖區親子彩繪燈籠活動，憑6張今年1–2月發票兌換一個燈籠材料包，門檻不算低，但承辦單位後備指揮部溪湖鎮後備軍人輔導中心力邀親朋好友預約報名，連假的下午來了55對親子，場面熱鬧。

平面寫字不難，在弧面燈籠寫字、作畫有視覺立體感卻需技巧，親子自備水彩筆、彩色筆作畫寫字，彰化縣墨友書畫學會老師陳麗珠等人指導，因燈籠是粉紅色，建議用暖色系顏色較能凸顯色彩，作畫時要一手穩住燈籠中主，另一手上色，很多小朋友畫不好，溪湖詩社長陳金寬建議畫不好的地方整塊塗成紅色菱形，小朋友或家長寫字就成了斗方。

親子彩繪結束緊接著舉辦提燈射壺，溪湖詩社寫30道燈謎，謎底涵蓋日用品、食物與溪湖地名，與地名有關的燈謎例如「外婆的家」，謎底是媽厝里舊名「阿嬤厝」，又例如圖形十字「田中央」的謎底是田中里，近年學校推廣家鄉走讀，小朋友一看就知道答案，踴躍舉手搶答「選我、選我」；也有猜字謎例如三人坐在太陽上，謎底就是現在季節「春」。搶答答對獲贈保溫隨手瓶等禮物。

縣議員陳玉姬、縣議員參選人黃佳惠的服務團隊，及溪湖鎮婦女會、溪湖鎮婦聯會、溪湖博愛慈善會、溪湖獅子會、臉書社團溪湖人俱樂部都共襄盛舉。謝衣鳯服務處執行長陳貞妃表示，參加的親子及參與單位勸募發票都將捐贈華山基金會溪湖愛心天使站，期待元宵歡樂轉換為愛心關懷弱勢。

溪湖詩社社長陳金寬（中）也擅長作畫，指導家長在燈籠表面作畫和寫字的技巧。記者簡慧珍／攝影
溪湖詩社社長陳金寬（中）也擅長作畫，指導家長在燈籠表面作畫和寫字的技巧。記者簡慧珍／攝影

親子 彩繪 朋友

延伸閱讀

紀念二二八…彰化縣長王惠美籲用愛與包容化解對立

豪宅開箱爭議！謝衣鳯、謝典霖姊弟布局角力 「謝董」爸爸發聲了

「保持現狀最沒風險」謝典霖開箱住家曝有意續任 謝衣鳯低調

謝典霖開箱700坪豪宅引關注 胞姊謝衣鳯切割「與我選縣長無關」

相關新聞

台中福爾摩沙跆拳道公開賽今登場 11國逾3300名選手同場競技

「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」今起連二天在台灣體育運動大學隆重登場，吸引11國、逾3300名選手參賽。爭取國...

彰化溪湖親子彩繪燈籠畫不好 畫法美術老師傳授妙招反而更喜氣

元宵節即將來臨，立法委員謝衣鳯溪湖服務處廣場今舉辦發票換燈籠，親子當場彩繪可拿一顆高麗菜，55對親子參加並彩繪燈籠，服務...

中部最大贈苗活動大甲登場 8300株樹苗逾一小時搶領一空

由甲安埔希望協會主辦、邁入第16年的贈苗活動今天盛大舉行，台中市大甲體育場清晨人潮湧現，吸引全家大小、祖孫三代齊聚參與，...

見證台中發展運動產業 福爾摩沙跆拳道公開賽盛大登場

「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」28日起一連兩天，在台灣體育運動大學盛大登場，吸引來自全球11個國家、超過3,...

「今年沒有過到年」埔里森林火災終撲滅 無名英雄吐露心聲

南投埔里觀音瀑布林地自2月15日發生森林火災以來，火勢一度受控，但24日因谷風助燃再度延燒，歷經近兩周搶救，27日下午才...

彰化磺溪美展有氣度 3月1日開始徵件 有我國居留證就能報名

彰化縣磺溪美展又開始徵件了，項目涵蓋十大類，凡具中華民國國籍或持有居留證者都可報名參加，符合資格的外國人．新住民、陸配都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。