彰化溪湖親子彩繪燈籠畫不好 畫法美術老師傳授妙招反而更喜氣

元宵節即將來臨，立法委員謝衣鳯溪湖服務處廣場今舉辦發票換燈籠，親子當場彩繪可拿一顆高麗菜，55對親子參加並彩繪燈籠，服務處邀請繪畫和書法老師指導在燈籠上繪畫和寫字的技巧，活動在猜燈謎拿獎品之後畫下歡樂句點。

財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會、立法委員謝衣鳳議長謝典霖聯合服務處，合辦「繪聚溪湖．祈願幸福」溪湖區親子彩繪燈籠活動，憑6張今年1–2月發票兌換一個燈籠材料包，門檻不算低，但承辦單位後備指揮部溪湖鎮後備軍人輔導中心力邀親朋好友預約報名，連假的下午來了55對親子，場面熱鬧。

平面寫字不難，在弧面燈籠寫字、作畫有視覺立體感卻需技巧，親子自備水彩筆、彩色筆作畫寫字，彰化縣墨友書畫學會老師陳麗珠等人指導，因燈籠是粉紅色，建議用暖色系顏色較能凸顯色彩，作畫時要一手穩住燈籠中主，另一手上色，很多小朋友畫不好，溪湖詩社長陳金寬建議畫不好的地方整塊塗成紅色菱形，小朋友或家長寫字就成了斗方。

親子彩繪結束緊接著舉辦提燈射壺，溪湖詩社寫30道燈謎，謎底涵蓋日用品、食物與溪湖地名，與地名有關的燈謎例如「外婆的家」，謎底是媽厝里舊名「阿嬤厝」，又例如圖形十字「田中央」的謎底是田中里，近年學校推廣家鄉走讀，小朋友一看就知道答案，踴躍舉手搶答「選我、選我」；也有猜字謎例如三人坐在太陽上，謎底就是現在季節「春」。搶答答對獲贈保溫隨手瓶等禮物。