中部最大贈苗活動大甲登場 8300株樹苗逾一小時搶領一空

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市大甲體育場清晨人潮湧現，由甲安埔希望協會主辦、邁入第16年的贈苗活動今天盛大舉行。圖／甲安埔希望協會提供
由甲安埔希望協會主辦、邁入第16年的贈苗活動今天盛大舉行，台中市大甲體育場清晨人潮湧現，吸引全家大小、祖孫三代齊聚參與，8300株樹苗僅一個多小時便全數送罄，創下中部地區單日贈苗規模之最，台中市長參選人何欣純也抵達現場，並特別表揚5位多年來持續種樹超過10年的「植樹楷模」，肯定其長期對環境綠化的貢獻。

清晨7點多，民眾已開始在大甲體育場外排隊，現場人聲鼎沸，氣氛熱絡，大甲體育志工隊隊長張月嬌分享說，從吳敏濟擔任台中市議員起，她年年都來領苗，回家細心栽培，每逢杜鵑盛開的季節，看到滿樹開花便心情大好；住外埔的植樹楷模蕭金菊則說，10多年前領回山櫻花、梔子花、羅漢松等樹苗，種在自家田地裡悉心照料，如今長得又快又好，她更取名為「幸福農場」。

何欣純說，每年3月是植樹月，在吳敏濟擔任市議員第一年便發起贈苗活動，一路堅持至今已16年，並且與吳中源父子共同努力下，甲安埔希望協會多年來積極投入健康、環保與公益活動，讓海線地區的空氣品質與環境景觀都有明顯改善，並懇請民眾支持市議員參選人吳中源，「讓台中成為一個綠意盎然的美麗城市」。

協會總幹事吳中源表示，16年來累計贈出樹苗已超過11萬株，種樹已儼然成為海線地區的全民運動，每年看到許多家長帶著孩子一同前來領苗，深感環境教育從小紮根的重要性，協會未來將持續推廣植樹運動，讓每個社區都能綠意盎然，讓民眾呼吸到新鮮空氣。

由甲安埔希望協會主辦、邁入第16年的贈苗活動今天盛大舉行，台中市長候選人何欣純也抵達現場。圖／甲安埔希望協會提供
台中市大甲體育場清晨人潮湧現，由甲安埔希望協會主辦、邁入第16年的贈苗活動今天盛大舉行。圖／甲安埔希望協會提供
