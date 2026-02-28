見證台中發展運動產業 福爾摩沙跆拳道公開賽盛大登場

「2026台中城市盃福爾摩沙跆拳道公開賽」28日起一連兩天，在台灣體育運動大學盛大登場，吸引來自全球11個國家、超過3,300名選手同場競技，展現跆拳道運動蓬勃發展的實力與能量，同時也見證台中市全力發展體育城市與運動產業的企圖心。

主辦單位台中市大眾跆拳道發展協會理事長胡栢墩指出，今天在這座道場上，承載大家對跆拳道的夢想，也見證台灣跆拳道邁向國際的嶄新旅程。這次有來自全世界11個國家的選手競技，突破了台中市的紀錄。他強調，跆拳道的精神不只在於勝負，更是禮儀的互相尊重。

立法院副院長江啟臣表示，台中是一個重視運動且宜居的城市，跆拳道更是國家重點培育的運動。他特別對參賽選手及家長喊話說，練跆拳道不只鍛鍊體魄，還可以鍛鍊跆拳道「勝不驕、敗不餒」的精神，面對任何困難挑戰，都必須要沉著、穩定，希望大家共同發揮跆拳道及武術的精神。

台中市運動局長游志祥也說，賽事期間，吸引大量選手、教練團與家屬進駐台中，帶動包括交通、住宿、旅遊與餐飲等相關產業發展，不但發揮大型體育活動促進地方經濟與觀光效益的綜合綜效，同時也展現台中作為運動城市的承辦能力與國際接軌能量。

在國際體壇高度關注下，多位重量級貴賓到場指導，包括世界跆拳道聯盟品勢裁判長尹俊喆博士、亞洲跆拳道聯盟副理事長丁局炫、金雲龍體育委員會技術理事會主席李載鳳教授、仙台大學主任金漢老博士共同見證賽事盛況。

國內外體壇重要領袖齊聚一堂，不僅提升賽事層級，也展現台灣在國際跆拳道領域的交流實力與影響力。

本屆賽事組別規劃完整，涵蓋多元年齡層與競技級別，從基層培訓選手到高強度競技組別皆設有完善制度。主辦單位表示，為因應龐大參賽規模，籌備團隊在競賽制度、裁判專業配置、場地動線安排與安全醫護支援等面向全面升級，務求打造公平、安全且高品質的競技環境。

值得一提的是，本屆賽事由智林體育台進行專業轉播，透過電視頻道與數位平台同步播出，讓全國觀眾即時掌握場上精彩對決。透過媒體傳播力量，不僅提升賽事能見度，也讓更多民眾看見跆拳道運動的魅力與發展成果，進一步擴大城市行銷與體育推廣效益。