「今年沒有過到年」埔里森林火災終撲滅 無名英雄吐露心聲
南投埔里觀音瀑布林地自2月15日發生森林火災以來，火勢一度受控，但24日因谷風助燃再度延燒，歷經近兩周搶救，27日下午才完全受控。第一線護管員回憶，他們春節只能住在山上，睡在帳篷與睡袋，遠離家人團圓，只為守住山林安全。
「今年沒有過到年，」一名參與救火的護管員說，每天都是滅火、挖防火線、澆水阻隔燃料，煙霧、灰燼與汗水伴隨日夜。火勢猛烈，有時火線突然切斷退路，他們只能連夜挖設新的防火線，或者搬運水源灌救燃點，身心承受極大負荷。「即使很想念家人，也不能停下手上的工作，哪怕是春節，也只能和火共度。」
林火發生後，林業及自然保育署南投分署立即啟動森林火災搶救機制，並動員空勤總隊、陸軍航特部及南投縣消防局支援。火場屬箱型谷地形、坡度陡峭，加上風速增強，火勢屢次沿谷風反覆延燒，護管員每天必須與火勢爭分奪秒。
「睡在帳篷裡，耳邊是火勢呼嘯聲和空勤直升機的轟鳴，我們累到連手腳都痠到無法伸直，但只要看到火勢被控制，心裡就踏實。」護管員說。這場火也讓平日不常見面的各站同仁齊聚山林，大家同心協力，互相輪替值勤、送水、挖線，即便寒風刺骨，也沒有一個人喊累。
27日清晨，火場降下及時雨，地表燃料濕度提升，火勢明顯緩和，下午2時全面受控。目前仍持續監控火場，派員進行殘火處理，防止復燃。
南投分署表示，後續將蒐集資料，移請消防局及內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊調查起火原因，以釐清是否涉及人為因素。同時呼籲社會關注，森林火災的主力除了消防人員，還有默默守護山林的護管員，長時間駐山、日夜滅火，犧牲團圓，只為守護國家寶貴的森林資源。
