「今年沒有過到年」埔里森林火災終撲滅 無名英雄吐露心聲

南投埔里觀音瀑布林地自2月15日發生森林火災以來，火勢一度受控，但24日因谷風助燃再度延燒，歷經近兩周搶救，27日下午才完全受控。第一線護管員回憶，他們春節只能住在山上，睡在帳篷與睡袋，遠離家人團圓，只為守住山林安全。

「今年沒有過到年，」一名參與救火的護管員說，每天都是滅火、挖防火線、澆水阻隔燃料，煙霧、灰燼與汗水伴隨日夜。火勢猛烈，有時火線突然切斷退路，他們只能連夜挖設新的防火線，或者搬運水源灌救燃點，身心承受極大負荷。「即使很想念家人，也不能停下手上的工作，哪怕是春節，也只能和火共度。」

林火發生後，林業及自然保育署南投分署立即啟動森林火災搶救機制，並動員空勤總隊、陸軍航特部及南投縣消防局支援。火場屬箱型谷地形、坡度陡峭，加上風速增強，火勢屢次沿谷風反覆延燒，護管員每天必須與火勢爭分奪秒。

「睡在帳篷裡，耳邊是火勢呼嘯聲和空勤直升機的轟鳴，我們累到連手腳都痠到無法伸直，但只要看到火勢被控制，心裡就踏實。」護管員說。這場火也讓平日不常見面的各站同仁齊聚山林，大家同心協力，互相輪替值勤、送水、挖線，即便寒風刺骨，也沒有一個人喊累。

27日清晨，火場降下及時雨，地表燃料濕度提升，火勢明顯緩和，下午2時全面受控。目前仍持續監控火場，派員進行殘火處理，防止復燃。