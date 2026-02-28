快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣磺溪美展連結國際藝術展覽，縣長王惠美與日韓等國家展館簽訂合作備忘錄。本報資料照片
彰化縣磺溪美展連結國際藝術展覽，縣長王惠美與日韓等國家展館簽訂合作備忘錄。本報資料照片

彰化縣磺溪美展又開始徵件了，項目涵蓋十大類，凡具中華民國國籍或持有居留證者都可報名參加，符合資格的外國人．新住民、陸配都可報名，最高獎金25萬元，總獎金435萬元，彰化縣文化局3月1日開放線上報名，4月10日截止。

磺溪美展邁入第二十七屆，已是台灣的重要指標性藝術活動，彰化縣文化局今表示，本屆徵件項目包括墨彩、膠彩、油畫、水彩、書法、篆刻、工藝、雕塑、攝影及版畫等十大類別，採全面線上報名，且線上報名制度實施後，簡化行政流程也提升參賽便利性，投稿數量持續成長，2024年1128件，2025年1375件，期盼全國藝術界創作者今年踴躍參與。

磺溪美展本屆將評選出不分類磺溪獎與全興獎、各類別首獎及優選獎、磺溪新人獎、入選獎，「磺溪獎」獎金和文化局典藏費合計25萬元並頒給1座獎座，各類別首獎獎金各10萬元，優選獎與新人獎各5萬元；「全興獎」獎金15萬元，財團法人全興文教基金會典藏作品並頒給1座獎座。

彰化縣文化局規畫磺溪美展得獎者，2027年將赴日本大阪或其它國家參展，文化局同時感謝全興文教基金會自2005年起贊助累計5千萬元，今年再贊助355萬元支持相關活動，文化局希望藉此整合多方資源，攜手推動彰化藝文發展，鼓勵更多人投入藝術創作。

第27屆磺溪美展徵件3月1日開放線上報名，徵件簡章可到彰化縣文化局網站主題專區／磺溪美展／美展公告或最新消息查詢。

文化局 新人

彰化磺溪美展有氣度 3月1日開始徵件 有我國居留證就能報名

