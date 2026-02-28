聽新聞
金黃花海漫台中清水！「向日葵+浮現祭」掀春季旅遊熱潮
台中市清水區公所北側約2.9公頃的花海區，近日向日葵齊放，金黃花海在藍天白雲映襯下顯得春意盎然，吸引大批遊客前往踏青打卡；相鄰的清水眷村園區亦有大片波斯菊繽紛盛開，兩處花田相互輝映，一同描繪出今春最動人的田園畫卷，預計花期將持續至3月10日左右，把握時機的民眾宜把握時機盡早前往。
清水區長蔡慶生表示，今年花海區再度設置「清水農特產」裝置藝術，以韭菜、白蘿蔔等在地農產品為主題，讓賞花民眾同步認識清水深厚的農業文化底蘊，清水的觀光資源不僅止於花海，沿海一帶有清水農會休閒觀光園區、舉世知名的高美濕地，以及台中海洋館等熱門景點；山區的鰲峰山今天起至3月1日盛大舉辦一年一度的「浮現祭」搖滾音樂節，現場音樂與山海美景相互交融，別有一番風情。
值得一提的是，為提升人本交通安全，台中市府積極爭取中央補助共7400萬元，對清水國中校園周邊人行道進行全面改善，其中連接鎮政路的人行道工程已全數完工。嶄新平整的步道讓親子推著嬰兒車、長輩拄著拐杖都能安心漫步，前往花海的賞花動線，也因此更加流暢便利，建議民眾不妨規劃清水一至二日輕旅行，上午沉浸花海、下午聆聽搖滾樂音、傍晚漫步海岸迎接夕陽。
不僅在地觀光景點春意無限，清水的在地美食如清水擀麵、米糕、肉圓等傳統小吃，同樣是不可錯過的精華；號稱「米糕之鄉」的清水，米糕名店以「四大天王」聞名，包括王塔米糕、阿財米糕、榮記米糕、正牌米糕莊，各有擁護者，米粒Q彈、醬汁獨特，在地方上口碑傳承多年，令無數饕客慕名而來。
