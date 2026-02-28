快訊

經典賽／開啟一趟「很艱難的旅行」 陳傑憲預約東京直飛邁阿密

高虹安對手出現？傳綠營新竹市將徵召「信賴」醫師 背景曝光

2026必去「台灣燈會」旅遊懶人包！北中南六大燈節時間、地點、交通全攻略

一年只等這一天 紫南宮丁酒成竹山最「暖胃」的民俗活動

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
紫南宮正月十六吃丁酒每年吸引大批民眾參與，成為元宵節重要民俗活動。圖／本報資料照片
紫南宮正月十六吃丁酒每年吸引大批民眾參與，成為元宵節重要民俗活動。圖／本報資料照片

南投縣竹山紫南宮一年一度最具人情味的「呷平安丁酒」活動即將登場。3月4日、農曆正月16日上午9時起，在紫南宮水濂瀑布前停車場發送丁酒料理包，今年共準備10萬份，邀請信眾春節過後再回廟裡走春，用一包丁酒，把平安與福氣一起帶回家。

紫南宮創建於清乾隆10年（西元1745年），已有281年歷史，是全台知名的土地公信仰中心，不少信眾專程前來求財、借金。「呷平安丁酒」，則是地方流傳已久的民俗活動，源自早年農村社會，凡前一年家中添丁，元宵節就要準備祭品向土地公答謝，隔天再把雞肉、豬肉煮成麻油雞與鄰里分享，象徵添丁又添福，後來逐漸發展成紫南宮的年度盛事，也被列為南投縣民俗類文化資產，與北天燈、南烽炮並列。

紫南宮指出，疫情後為避免大量人潮聚集，丁酒活動改採發送冷凍料理包的方式，讓信眾帶回家食用。丁酒料理包由卜蜂公司特別製作，為紫南宮專屬風味，一包約2人份，內容包含雞肉與麻油湯底，只要簡單加熱，就能在家享用象徵平安的丁酒。

除了雞酒料理包，廟方也貼心照顧吃早齋或茹素的信眾需求，活動當天在水濂瀑布發放點，另有善心信眾準備素食料理同步提供，讓不同飲食習慣的民眾都能同沾福氣。紫南宮表示，希望透過一年一度的丁酒活動，把傳統民俗轉化為現代生活中的溫暖儀式，也讓信眾在新的一年吃得安心、過得平安。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

紫南宮正月十六吃丁酒每年吸引大批民眾參與，成為元宵節重要民俗活動。圖／本報資料照片
紫南宮正月十六吃丁酒每年吸引大批民眾參與，成為元宵節重要民俗活動。圖／本報資料照片
紫南宮正月十六吃丁酒每年吸引大批民眾參與，成為元宵節重要民俗活動。圖／本報資料照片
紫南宮正月十六吃丁酒每年吸引大批民眾參與，成為元宵節重要民俗活動。圖／本報資料照片

料理包 紫南宮 南投縣

延伸閱讀

北投遶境傳鬥毆！信眾沖天炮直射陣頭 闖禍仔抄開山刀反被打破頭

攤販及三輪車亂竄 鹿港天后宮周邊道路未落實交管挨批

北投慈后宮媽祖遶境明登場 3千信眾湧入、警14時起交管

芬園迎天公出龕風波 信眾抗議「老大媽」一度不能出門

相關新聞

強勢掃蕩違章工廠！台中6年541家勒令停工 這3區淪違章熱區原因曝光

台中市經發局統計，2020年工廠管理輔導法新制上路以來，經發局全面推動未登記工廠納管與管理，6年累計稽查近6000家次疑...

一年只等這一天 紫南宮丁酒成竹山最「暖胃」的民俗活動

南投縣竹山紫南宮一年一度最具人情味的「呷平安丁酒」活動即將登場。3月4日、農曆正月16日上午9時起，在紫南宮水濂瀑布前停...

中油台中港二接擴建 遭環團疑破壞生態 允減輕衝擊

中油公司在台中港推動港外擴建（四期）計畫，昨天在梧棲區舉辦環評說明會，台灣媽祖魚保育聯盟等環團質疑工程侵入中華白海豚重要...

中科櫻花盛開 「春遊中科-綠ⁿ藝²盎然櫻樂匯」登場

由中科管理局主辦的「春遊中科-綠ⁿ藝²盎然櫻樂匯」，今(27)日起至3月1日登場，將多年來持續打造台中及后里等園區的生態...

熱鬧迎馬年 彰化月影燈季鬧元宵「馬力全開」猜燈謎

迎接元宵節，彰化縣政府今天傍晚在八卦山月影燈季舉辦「元宵猜謎 馬力全開」活動，配合生肖馬年，邀請馬國賢擔任主持人，也準備...

曾遇車禍被陌生人幸運救出 「教唱女神」發願行善為彰化家扶義賣燈籠

彰化家扶中心新春期間在各據點義賣古早燈籠，為家扶兒籌募助學基金，台語歌壇「教唱女神」楊惠絜今天也帶著8位選秀節目小歌手一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。