一年只等這一天 紫南宮丁酒成竹山最「暖胃」的民俗活動

南投縣竹山紫南宮一年一度最具人情味的「呷平安丁酒」活動即將登場。3月4日、農曆正月16日上午9時起，在紫南宮水濂瀑布前停車場發送丁酒料理包，今年共準備10萬份，邀請信眾春節過後再回廟裡走春，用一包丁酒，把平安與福氣一起帶回家。

紫南宮創建於清乾隆10年（西元1745年），已有281年歷史，是全台知名的土地公信仰中心，不少信眾專程前來求財、借金。「呷平安丁酒」，則是地方流傳已久的民俗活動，源自早年農村社會，凡前一年家中添丁，元宵節就要準備祭品向土地公答謝，隔天再把雞肉、豬肉煮成麻油雞與鄰里分享，象徵添丁又添福，後來逐漸發展成紫南宮的年度盛事，也被列為南投縣民俗類文化資產，與北天燈、南烽炮並列。

紫南宮指出，疫情後為避免大量人潮聚集，丁酒活動改採發送冷凍料理包的方式，讓信眾帶回家食用。丁酒料理包由卜蜂公司特別製作，為紫南宮專屬風味，一包約2人份，內容包含雞肉與麻油湯底，只要簡單加熱，就能在家享用象徵平安的丁酒。

除了雞酒料理包，廟方也貼心照顧吃早齋或茹素的信眾需求，活動當天在水濂瀑布發放點，另有善心信眾準備素食料理同步提供，讓不同飲食習慣的民眾都能同沾福氣。紫南宮表示，希望透過一年一度的丁酒活動，把傳統民俗轉化為現代生活中的溫暖儀式，也讓信眾在新的一年吃得安心、過得平安。

