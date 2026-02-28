強勢掃蕩違章工廠！台中6年541家勒令停工 這3區淪違章熱區原因曝光

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市經發局說明，未登記工廠執行停止供電供水。圖／台中市政府提供
台中市經發局說明，未登記工廠執行停止供電供水。圖／台中市政府提供

台中市經發局統計，2020年工廠管理輔導法新制上路以來，經發局全面推動未登記工廠納管與管理，6年累計稽查近6000家次疑似未登記工廠，查獲541家未登記工廠並勒令限期停工，集中在大里、烏日、太平等3區，分析主要原因包括產業快速發展、土地供給不足及價格上漲有關。

經發局表示，市府以「全面納管、就地輔導」為原則，成立未登記工廠聯合加強矯正小組，由相關局處共同稽查，查獲541家確屬未登記工廠，都依法裁處並勒令停工。其中9家停止供水供電、1家拆除建物，累計裁罰846萬元，展現市府落實執法、守護公共安全的決心。

經發局統計，遭裁處工廠集中在大里、烏日及太平等3區，以金屬製品、手工具及五金零件製造加工為主。分析主要原因包括產業快速發展、土地供給不足及價格上漲，部分業者轉向地價較低的農地設廠，或延續早期「家庭即工廠」型態隱身住宅區內。

經發局說明，未登記工廠納管輔導期限在2022年3月19日屆滿，對於查獲屬未登記工廠者，市府皆依法勒令停工並定期複查，同時輔導業者停工、遷廠至合法工業用地，或恢復原編定使用。烏日區農地金屬加工廠經裁處後已停工並搬遷設備；龍井區高汙染金屬表面處理工廠在依法裁罰後，已遷至關連工業區並取得一般工廠登記；大里區某鐘錶配件加工廠則已拆除建物、恢復農地種植。

經發局強調，依工輔法規定，工廠應取得一般或特定工廠登記始得合法經營。未登記工廠經勒令停工仍拒不改善者，將依法持續裁罰；高汙染工廠更將採停止供水供電等強制措施，絕不寬貸。

台中市經發局說明，未登記工廠拆除建物恢復農用（左側農田）。圖／台中市政府提供
台中市經發局說明，未登記工廠拆除建物恢復農用（左側農田）。圖／台中市政府提供

農地 建物

