中油台中港二接擴建 遭環團疑破壞生態 允減輕衝擊

中油公司在台中港推動港外擴建（四期）計畫，昨天在梧棲區舉辦環評說明會，台灣媽祖魚保育聯盟等環團質疑工程侵入中華白海豚重要棲地，恐加速族群滅絕；中油強調配合能源轉型、改善空氣品質，並承諾採取減輕生態衝擊措施。

台灣媽祖魚保育聯盟指出，台中港一帶是中華白海豚重要生態熱區，涵蓋覓食、育幼與社交活動範圍，並被政府公告為野生動物重要棲息環境。中油卻陸續規畫第五天然氣接收站及第二接收站擴建，在保護範圍內填海造陸、興建防波堤與接收設施，「左手保育、右手破壞」政策自相矛盾。

保育人士並公布最新調查成果，今年二月六日出海調查時，在距離第二接收站擴建填海區不遠處，目擊多達十四隻白海豚群游，最近離岸距離僅一百五十公尺。保育團體指出，全台中華白海豚族群數量已不足百隻，任何棲地流失，都可能加速族群走向滅絕。

中油回應，四期擴建計畫是配合國家能源轉型政策，規畫分階段於台中港區新生地增建八座十八萬公秉地上型液化天然氣儲槽，並設置每小時一千六百公噸的氣化設施，強化台中廠天然氣供應能力，協助中北部燃煤電廠轉型為高效能燃氣機組，從源頭改善空氣品質。

中油強調，施工期間將採取多項迴避與減輕措施，採用噪音較低的沉箱工法、慎選打樁設備與工序、設置汙濁防制設施及氣球幕，並劃設警戒區，降低水下噪音對白海豚的影響，力求兼顧生態與能源需求。

環團反駁，填海造陸造成的棲地消失具有不可逆性，任何監測與減輕措施都無法讓消失的海域復原，呼籲環評委員會正視累積性衝擊，將第五接收站與第二接收站擴建案合併評估，而非分案審查。

中油表示，說明會後環評書件已進入審查程序；保育團體則宣示將持續動員，並不排除採取法律行動，捍衛白海豚棲地。