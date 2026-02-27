熱鬧迎馬年 彰化月影燈季鬧元宵「馬力全開」猜燈謎

迎接元宵節，彰化縣政府今天傍晚在八卦山月影燈季舉辦「元宵猜謎 馬力全開」活動，配合生肖馬年，邀請馬國賢擔任主持人，也準備多道與「馬」相關的成語燈謎，由縣長王惠美及與會議員上台出燈謎與民眾同樂。活動同步發放2000個專屬Rody IP紀念提燈，邀請民眾把握燈季至3月1日的最後展期。

王惠美表示，月影燈季從去年12月27日開燈至今，歷經跨年、寒假及春節，截至2月26日止，累計參觀已達311萬人次；「2026花在彰化」適逢20週年，截至2月27日的參觀累計已達84萬人次，南花北燈總參觀人數達到395萬人次。

王惠美說，月影燈季展期倒數3天，歡迎大家蒞臨八卦山欣賞絢麗燈光秀。鄰近還有剛啟用的第二期天空步道及天空遊戲場，連結成多彩多姿的觀光廊道，適合親子同遊；「員林燈會」也進入最後階段，歡迎大家把握最後機會暢遊彰化，白天看花、晚上賞燈，感受彰化多元的文化魅力。