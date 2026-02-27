曾遇車禍被陌生人幸運救出 「教唱女神」發願行善為彰化家扶義賣燈籠

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
台語歌壇「教唱女神」楊惠絜（左7）今天帶著選秀節目小歌手一起宣傳家扶義賣燈籠。圖／彰化家扶中心提供
台語歌壇「教唱女神」楊惠絜（左7）今天帶著選秀節目小歌手一起宣傳家扶義賣燈籠。圖／彰化家扶中心提供

彰化家扶中心新春期間在各據點義賣古早燈籠，為家扶兒籌募助學基金，台語歌壇「教唱女神」楊惠絜今天也帶著8位選秀節目小歌手一起宣傳家扶燈籠，楊惠絜說，5年前她曾遭遇嚴重車禍，一度受困車內，被一名陌生人救出，讓她發願要將受人恩惠的感恩心化做具體行動，投身公益。

彰化家扶中心新春期間在各據點義賣古早燈籠，社頭鄉清水岩寺也已連續12年為家扶義賣燈籠，累計義賣所得超過50萬元。今天台語歌壇「美魔女」楊惠絜也再度帶領旗下8位選秀節目小歌手到清水岩寺宣傳家扶燈籠，並自掏腰包認購，盼能拋磚引玉，號召大家共襄盛舉。

楊惠絜說，5年前在她發片時曾遭遇一場嚴重車禍，她被素不相識的陌生人救出，因不知救命恩人是誰，無法當面致謝，決定要把這份恩情再傳遞下去，所以這幾年來都到清水岩寺參拜佛祖並認購燈籠，就是希望讓這份正向力量不斷循環。

楊惠絜是音樂系本科出身，主修鋼琴與琵琶，是中部知名的歌唱老師，曾指導多位選秀節目小歌手脫穎而出，被譽為「教唱女神」。今天還有愛唱歌的縣議員蕭妤亘也化身粉絲到場，支持偶像老師楊惠絜，也認購200個燈籠助學。

彰化家扶中心田中區扶幼委員會主委宋功超說，感謝清水岩寺總幹事陳慶福及志工們從2014年起在新春期間的義賣活動就協助顧攤，節省家扶中心的人力成本，信眾到清水岩賞花參拜之餘，也能順手做公益。民眾若欲購買古早燈籠，也可上彰化家扶臉書查詢燈籠義賣的據點和時間，或電洽（04）7569336。

義賣 彰化 家扶中心

