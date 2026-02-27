快訊

彰化永靖慶元宵 星光音樂會今登場「捐發票還可摸彩」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
永靖鄉公所前廣場今天舉辦慶元宵活動，從下午到晚間有市集小吃、星光公益音樂會，還有捐發票做公益活動，捐發票可參加摸彩。圖／永靖鄉公所提供
永靖鄉公所前廣場今天舉辦慶元宵活動，從下午到晚間有市集小吃、星光公益音樂會，還有捐發票做公益活動，捐發票可參加摸彩。圖／永靖鄉公所提供

彰化縣永靖鄉公所前廣場今天舉辦慶元宵活動，從下午3點起到晚間9點有市集小吃、農特產展售、星光公益音樂會，除了有猜燈謎，還有捐發票做公益活動，捐發票還可參加摸彩。

永靖鄉公所今天舉辦「馬耀永靖慶元宵」活動，下午3點起在公所前廣場就有在地薩克斯風團隊「薩哈拉樂團」與「敦發樂團」表演，晚間則有永靖國小國樂團暖場演出，「星光音樂會」則邀請樂天歌姬陳衣宸、療癒女聲楊淨宇以及比睿絲樂團輪番獻唱。

永靖鄉長魏碩衛表示，今年的元宵節，不只要讓鄉親「逗熱鬧」，更要一起做公益，除了要發送彩虹馬年燈籠，民眾也可持發票兌換摸彩券，要凝聚永靖鄉的愛心，將溫暖傳遞給需要幫助的角落。

從下午5點起民眾可持今年1、2月發票兌換摸彩券，晚間7點前將摸彩券投入參加抽獎。

發票 樂團 音樂會 元宵節

