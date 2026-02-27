聽新聞
0:00 / 0:00
彰化永靖慶元宵 星光音樂會今登場「捐發票還可摸彩」
彰化縣永靖鄉公所前廣場今天舉辦慶元宵活動，從下午3點起到晚間9點有市集小吃、農特產展售、星光公益音樂會，除了有猜燈謎，還有捐發票做公益活動，捐發票還可參加摸彩。
永靖鄉公所今天舉辦「馬耀永靖慶元宵」活動，下午3點起在公所前廣場就有在地薩克斯風團隊「薩哈拉樂團」與「敦發樂團」表演，晚間則有永靖國小國樂團暖場演出，「星光音樂會」則邀請樂天歌姬陳衣宸、療癒女聲楊淨宇以及比睿絲樂團輪番獻唱。
永靖鄉長魏碩衛表示，今年的元宵節，不只要讓鄉親「逗熱鬧」，更要一起做公益，除了要發送彩虹馬年燈籠，民眾也可持發票兌換摸彩券，要凝聚永靖鄉的愛心，將溫暖傳遞給需要幫助的角落。
從下午5點起民眾可持今年1、2月發票兌換摸彩券，晚間7點前將摸彩券投入參加抽獎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。