攤販及三輪車亂竄 鹿港天后宮周邊道路未落實交管挨批

彰化鹿港天后宮周邊道路，今年春節連假被信眾及遊客擠爆，今天起的二二八連假，依然人潮洶湧，鹿港警方雖然實施交通管制，但民眾反映三輪車及大批攤販依然占用道路營業，除混亂交通也危及行人安全。鹿港警分局表示，會落實交管，並加強勸導改善。

有民眾在網路反映指出，鹿港天后宮是全台知名的信仰中心，不管平時或假日總是湧來參香的大批信眾或進香團，鄰近的中山路往往擠得水洩不通，但攤販及人力三輪車也跟著搶進，三輪車甚至還當街迴轉，危及行人安全，長期以來即引起詬病，卻一直未能改善。

民眾批評，今年春節及二二八連假期間，警方都針對中山路及民生路實施管制，禁止攤販及三輪車進入，但眼前卻是封了路卻未規畫，任由攤販及三輪車亂竄，萬一發生事故誰來負責？建議主管單位應更理解在地文化，以紓解人潮和安全為首要，以免每天、每個假日、每年，周而復始，同樣的場景、同樣的問題一直輪迴著。