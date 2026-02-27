氣氛緊張…中油二接擴建計畫遭抗議 環團怒斥「州官放火、帶頭滅豚」

台灣中油公司今日在台中市梧棲區草湳社區活動中心舉辦「台中廠港外擴建（四期）計畫」環境影響說明書公開說明會，然而會議尚未開始，場外已聚集逾十餘個保育及在地團體，高舉抗議布條，怒斥政府「州官放火、帶頭滅豚」，現場氣氛劍拔弩張。

台灣媽祖魚保育聯盟聯合11個環團抗議指出，台中港海域長期以來是中華白海豚的重要生態熱區，不僅是其覓食、育幼與社交活動的核心範圍，更已被政府正式公告為白海豚野生動物重要棲息環境。然而國營事業台電與中油卻相繼規劃在此海域新建五接、擴建二接，直接於保護範圍之內填海造陸、興建防波堤與接收站，批評政府是「左手劃保護區、右手毀棲地」的自相矛盾之舉。

保育人士更在記者會上公布最新目擊紀錄，今年2月6日出海調查時，研究人員在距離二接擴建填海範圍不遠處，親眼目睹14隻大小白海豚群游，離岸最近距離僅150公尺。保育人士更表示，全台中華白海豚族群數量已不足百隻，每一寸棲地的喪失都是推牠們走向滅絕的一步。

台灣中油對此回應表示，四期擴建計畫係配合國家能源轉型政策，目標是分階段於台中港區新生地增建8座18萬公秉地上型LNG儲槽及每小時1600公噸的氣化設施，以強化台中廠天然氣供應能力，並協助中北部燃煤電廠加速汰換為高效能燃氣機組，從源頭改善空氣品質。

面對環團的強烈批評，中油表示「十分重視」，承諾在工程施工期間採取一系列迴避與減輕措施，包括採用噪音量相對較小的沉箱工法、慎選打樁機具與施工工序、設置汙濁防制設施及氣球幕以降低水下聲學衝擊，同時劃設警戒區，「將對白海豚的影響降至最低」，達成生態與經濟共榮的目標。

然而環團保育人士當場反駁，所謂「減輕措施」無法彌補棲地永久喪失的事實，填海造陸一旦完成即不可逆，任何監測機制都無法讓消失的海域重現，呼籲環評委員會應正視累積性衝擊，將五接、二接擴建合併評估，而非各自切割審查、逐一過關。