成功回收1.8噸舊衣！沙鹿清潔隊「大中袋福」 全新推出環保側背包
台中市環保局沙鹿區清潔隊延續在地化環保品牌「大中袋福」環保袋的創新精神，繼冰霸袋、手提袋廣受民眾好評後，推出全新款式「環保側背包」。環保局統計，「大中袋福」環保袋推動至今，成功回收再利用約1800公斤廢棄衣物，轉化製作逾3000件環保再生製品。
環保局表示，推動「資源循環零廢棄」是台中市的重要政策目標，沙鹿區清潔隊善用在地成衣產業的裁縫技術優勢，將原先可能進入焚化爐的舊衣物，透過巧手改造成質感細緻的側背包，正是「循環經濟」的最佳實踐。
沙鹿區清潔隊發揮巧思，運用舊衣回收的淘汰舊衣製作各式環保袋、冰霸袋及零錢包，2018年以「大中袋福」具在地化的名稱，向經濟部智慧財產局申請商標註冊登記，並經核發中華民國商標註冊證。
沙鹿區清潔隊指出，此次推出的「環保側背包」特別選用耐磨、耐髒的牛仔布料作為包體主材，並搭配不同舊衣花色進行拼接設計。首批製作的新款側背包，每一件皆為獨一無二的限量款式；包款設計輕巧，兼具收納手機、錢包及隨身小物的實用機能，非常適合日常外出搭配使用，也打破了大眾對回收再製品的刻板印象。
環保局長吳盛忠呼籲，市民在日常生活中應落實源頭減量，支持並使用各類再生製品，共同為環境永續盡心力。透過商標註冊與品牌化經營，期盼能拋磚引玉，讓更多人看見舊物再利用的價值。未來也將持續推廣具創意與在地特色的環保行動，邀請市民一起「回收愛地球」，讓資源循環生生不息。
