南投竹夢森活節登場 率遊客探索竹文化

推廣竹文化的南投縣政府今天起連2天在鹿谷鄉小半天石馬公園辦竹夢森活節活動，今年以「與竹共鳴」為核心規劃5感體驗主軸，率民眾探索竹子的無限可能。

與鹿谷鄉長邱如平等參與開幕活動的南投縣副縣長王瑞德表示，南投為台灣重要竹產地，竹子具生長快速、高固碳率等優點，是達成淨零排放目標極佳綠色資源，期許藉活動推廣產業，讓竹材從單純原料升級為高價值文化創意藝術與環境保護精品。

今年竹產業市集匯聚在地青農與工藝師，展現竹工藝從生活小物到精緻藝品多元製作面貌。王瑞德於活動現場參與製作傳統醬筍丸，實現產地到餐桌永續美味；許多親子在竹藝師指導下，透過觸摸、編織與打磨，感受竹材溫潤質地。

南投縣府農業處表示，透過持續辦竹夢森活系列活動，促進小半天地區竹文化與筍製品銷售，更讓南投獨有竹境魅力成為品牌。