快訊

蔡依林炒熱布拉格航線 航空公司賣給你更多情緒價值

金主愛站C位、金正恩下樓走側邊！閱兵強化金氏王朝接班布局

經典賽／交流賽打線出爐！古林睿煬戰火腿 宋晟睿先發首棒

聽新聞
0:00 / 0:00

海拔2000公尺的智慧停車 中市府在梨山與環山地區設置56地磁車格

聯合報／ 記者陳敬丰黑中亮／台中即時報導
台中市政府今年初在梨山及環山地區建置56格智慧化地磁車格，增加旅遊旺季的停車位周轉率。圖／台中市政府提供
台中市政府今年初在梨山及環山地區建置56格智慧化地磁車格，增加旅遊旺季的停車位周轉率。圖／台中市政府提供

台中市政府近年推動智慧停車，今年1月起擴點原鄉，在平均海拔約2000公尺的和平區梨山及環山地區路邊建置56個地磁智慧車格，今後民眾可以透過台中交通網App，24小時查詢停車格資訊並快速導航，有效緩解觀光旺季梨山地區找不到停車位的狀況。

梨山地區是台中觀光熱點之一，擁有全台最高的宮殿式旅館梨山賓館，以及梨山文物陳列館、福壽山農場等景點，1到4月可以賞櫻，7到8月避暑採果，10到12月賞楓，12到1月有山谷燈光節，每年吸引數十萬人次到訪，觀光人潮也經常導致車位不夠的窘境。

交通局長葉昭甫表示，市府持續鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往梨山，考量到還是有民眾會自行開車，交通局已經在梨山地區開設3座停車場，包含梨山遊客中心6席汽車位、梨山文物陳列館旁9席汽車位，以及梨山櫻緣丘38席汽車位。

葉昭甫指出，市府除了增加停車場，也透過智慧化停車增加路邊停車格的周轉率，今年1月在梨山及環山地區建置56格地磁智慧化車格；崁入地面的地磁感測器就像偵測雷達，能隨時掌握車格使用狀況，民眾可以透過App查詢，減少尋找停車位的時間。

葉昭甫補充，智慧化車格不僅可以提升停車效率，也能幫助市府掌握熱門觀光區域的停車使用率，作為規畫停車政策、調整格位的重要參考；目前全台中市已經建置超過1萬格路邊智慧化車格，包含國家歌劇院周邊的296格影像車格，預計2030年前建置6000格影像車格。

延伸閱讀

公車直接開進校園！中市282路明起繞駛霧峰國中停靠

中台灣燈會「姆明燈區」除夕休展 明起開展 交通局籲善用接駁車

台中計程車啟用10天春節費率 運將若亂喊價最重罰9萬

中市前公捷處長性騷霸凌…交通局長也遭彈劾 市府：尊重監院職權

相關新聞

海拔2000公尺的智慧停車 中市府在梨山與環山地區設置56地磁車格

台中市政府近年推動智慧停車，今年1月起擴點原鄉，在平均海拔約2000公尺的和平區梨山及環山地區路邊建置56個地磁智慧車格...

好個幸福企業！霸氣老闆豪砸千萬招待員工到東京看經典賽

2026世界棒球經典賽（WBC）3月開打，彰化縣全拓工業董事長吳崇讓豪砸1千多萬元，已預訂好門票，將招待全公司60多名員...

青創補助多人國際得獎 彰化縣宣布今年30萬提高到50萬元

彰化縣政府鼓勵青年在地創業，縣長王惠美從2020年起推出「青年創業獎勵補助」，最高補助可達30萬元，至今已補助136位青...

東勢百年盛事！2026新丁粄節今登場 警方公布交通管制措施

台中東勢客庄百年盛事「2026台中東勢新丁粄節」今天起盛大舉行，適逢和平紀念日連續假期，東勢分局已預先規劃完整交通疏導措...

二二八連假旅遊亮點 中台灣處處驚豔

二二八連假開始，中台灣旅遊亮點多。南投杉林溪粉紅櫻花沿溪綿延盛開，形成浪漫倒影畫面；台中國際會展中心巨型姆明與「照鏡子」...

中捷綠線延伸大坑與彰化 綜合規畫報告送審議

台中捷運綠線延伸大坑與彰化邁入關鍵階段，台中市政府昨天將綜合規畫報告提送交通部審議，後續將報請行政院核定，若程序順利，預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。