海拔2000公尺的智慧停車 中市府在梨山與環山地區設置56地磁車格

台中市政府近年推動智慧停車，今年1月起擴點原鄉，在平均海拔約2000公尺的和平區梨山及環山地區路邊建置56個地磁智慧車格，今後民眾可以透過台中交通網App，24小時查詢停車格資訊並快速導航，有效緩解觀光旺季梨山地區找不到停車位的狀況。

梨山地區是台中觀光熱點之一，擁有全台最高的宮殿式旅館梨山賓館，以及梨山文物陳列館、福壽山農場等景點，1到4月可以賞櫻，7到8月避暑採果，10到12月賞楓，12到1月有山谷燈光節，每年吸引數十萬人次到訪，觀光人潮也經常導致車位不夠的窘境。

交通局長葉昭甫表示，市府持續鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往梨山，考量到還是有民眾會自行開車，交通局已經在梨山地區開設3座停車場，包含梨山遊客中心6席汽車位、梨山文物陳列館旁9席汽車位，以及梨山櫻緣丘38席汽車位。

葉昭甫指出，市府除了增加停車場，也透過智慧化停車增加路邊停車格的周轉率，今年1月在梨山及環山地區建置56格地磁智慧化車格；崁入地面的地磁感測器就像偵測雷達，能隨時掌握車格使用狀況，民眾可以透過App查詢，減少尋找停車位的時間。

葉昭甫補充，智慧化車格不僅可以提升停車效率，也能幫助市府掌握熱門觀光區域的停車使用率，作為規畫停車政策、調整格位的重要參考；目前全台中市已經建置超過1萬格路邊智慧化車格，包含國家歌劇院周邊的296格影像車格，預計2030年前建置6000格影像車格。