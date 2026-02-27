自由路上藝術節邁入第8年 音樂走讀推廣轉型正義

好民文化行動協會舉辦「自由路上藝術節」已邁入第8年，今年主題為「未竟枝葉」，19個民間團體協力舉辦，包括歷史走讀、讀書會、音樂節等活動，希望藉此推廣轉型正義。

好民文化行動協會與台中市新文化協會、楊逵文教協會等單位舉辦「2026自由路上藝術節」，今天在台中市中央書局舉辦開幕記者會。今年主題為「未竟枝葉」，以「未竟」代表轉型正義尚有許多未完成的工作，「枝葉」象徵轉型正義的多元面向。

好民文化行動協會理事長林芳如表示，自由路上藝術節不只是辦活動，而是民間共同以反抗對抗失憶的社會運動。好民文化行動協會今年培力20名青年志工，年齡層跨越高中生至社會人士，共同推廣轉型正義。

志工代表、中興大學3年級學生黃子庭提到，當志工期間學到很多從前不理解的事，雖在推動轉型正義的過程中遭遇挫折、無力感，仍想以自己的力量守護家鄉。

與會的民進黨籍立委何欣純表示，很高興台中有許多青年志工願意投入推廣轉型正義，台灣的民主是很多前輩奮鬥而來，必須一起守護。

今年活動自即日起至5月19日，228連假舉辦「武裝起義護台中」、「台中文化城的消逝」舊城走讀活動。3月則有讀書會，閱讀「陳澄波密碼」、「轉型正義之路」，還有情境式的互動工作坊，4、5月音樂節、人權市集、主題影展等活動陸續登場。