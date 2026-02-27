好個幸福企業！霸氣老闆豪砸千萬招待員工到東京看經典賽

2026世界棒球經典賽（WBC）3月開打，彰化縣全拓工業董事長吳崇讓豪砸1千多萬元，已預訂好門票，將招待全公司60多名員工到東京大巨蛋，為中華隊的4場賽事加油。吳崇讓說，在這8天的行程，估計每人花費至少20萬元，希望將選手奮戰不懈的精神帶回企業，錢花得絕對值得。

吳崇讓說，全拓工業這次東京大巨蛋8日之旅，全數費用由公司負擔，公司既有76名台籍員工，有60多人參加，由於公司訂單都已提前出貨完成，在這8天，公司全部停止生產與上班，放棄報名的10多名員工，也跟著休假。

吳崇讓說，他喜歡運動，也是游泳好手，從小就會半夜起床看棒球賽，公司員工也有很多是棒球迷，2024年中華隊在世界12強資格賽拿下冠軍時，他深受感動，決定2026年一定要帶員工前進東京大巨蛋看經典賽，為顧慮到時買不到票，12強比賽結束後，隨即訂下中華隊在東京大巨蛋四場賽事門票，屆時也準備道具，為中華隊加油。

吳崇讓說，在8天東京大巨蛋之旅，從住宿、機票到門票，全都打點到位，員工除了看球以外，其餘時間則自由活動。每名員工估計花費20萬元，總金額達千萬元以上。他強調，希望員工在為中華隊加油打氣時，也學習到球員團結合作、奮戰不懈的精神，並帶回公司，成為全拓工業的公司文化。

位於彰化縣花壇鄉全拓工業，由吳崇讓接手20多年，專精高階車輛的油封，打入歐洲頂級超跑供應鏈，吳崇讓更以擁有5輛超跑聞名，由於工廠既不上市也不上櫃，盈餘用來回饋員工，員工流動率極低，向來有「幸福企業」美稱，此次又招待全體員工前進東京巨蛋， 更讓許多人羨慕不已。

67歲的吳崇讓是彰化市彰安國中校友，在本月24日開學日，他出動了5輛超跑，轟轟隆隆地開進校園，讓學弟妹們警喜不已， 他致詞時，特別強調全拓工業的廁所文化，他說，如果一個人能把最微小的細節「廁所」打理得乾乾淨淨，那麼生產線的品質與自我管理就絕對沒問題。他至今仍親力親為，帶頭打掃，以此建立起透明、誠信的企業文化。

不過，全拓工業「幸福企業」的美稱，卻網路上被批評不是實情。吳崇讓表示，全拓工業員工不分本國籍及外籍，入職都是5萬6千元起跳，每年可加薪2600元，而且實施周休3天已經3年，對於外界對他及全拓工業詆毀，其實是「張冠李戴」，不值一駁。