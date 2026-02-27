青創補助多人國際得獎 彰化縣宣布今年30萬提高到50萬元

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府從2020年起推出「青年創業獎勵補助」，最高補助可達30萬元，至今已補助136位青年創業者、累計金額突破3600萬元，有人開店圓夢，有人轉職創業，甚至在國際競賽發光發熱。圖／縣府提供
彰化縣政府鼓勵青年在地創業，縣長王惠美從2020年起推出「青年創業獎勵補助」，最高補助可達30萬元，至今已補助136位青年創業者、累計金額突破3600萬元，有人開店圓夢，有人轉職創業，甚至在國際競賽發光發熱，彰化縣政府宣布補助金額將提高到50萬元，讓更多年輕人圓夢。

縣府青年發展處表示，創業青年創業初期在尚未建立穩定營收前，往往須先投入設備、場地租金及營運成本，資金壓力成為創業初期的重要挑戰，縣府因此提供「青年創業獎勵補助」，鼓勵設籍彰化縣18歲至45歲的青創事業負責人，且符合設立登記未滿3年及完成創業研習課程30小時，即可提案申請彰化縣青年創業獎勵補助。

縣府指出，這項措施可以鼓勵青年留鄉、返鄉彰化，進而扶植在地品牌，開創新商機，縣府陸續設置青創基地，包括卦山村美學生活聚落、和興青創基地、中興莊、圓林園等，展現豐碩成果，至今已補助136位青年創業者，讓受補助青年得以一圓開店美夢及轉職創業。

在受補助個案中，不乏青創者憑著個人努力與創意在國際上得獎，包括山風藍義式冰淇淋青創趙韻嵐以「烏龍茶之光」，獲義大利Sherbeth Festival國際冰淇淋節大賽世界冠軍；長城食堂鐘元駿跨國合作的 「台灣紅燒燉黑毛和牛」榮獲 Japan Food Selection (JFS) 第 96 回最高榮譽「Grand Prix（最高金賞）」。

縣府為考量考量物價上漲與經營成本持續增加，最近調整獎金額度，每案最高補助金額自30萬提高為50萬，並首次將營業用生財器具列為補助項目，協助青年建構穩定營運所需的基本設備，強化對青年創業的實質支持，讓創業青年在關鍵起步階段獲得充足資源挹注。相關資訊可向彰化縣政府青年諮詢專線（04）7120580洽詢。

為考量考量物價上漲與經營成本持續增加，彰化縣「青年創業獎勵補助」每案最高補助金額自30萬提高為50萬元。圖／縣府提供
