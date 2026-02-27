快訊

東勢百年盛事！2026新丁粄節今登場 警方公布交通管制措施

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
「2026台中東勢新丁粄節」今天起盛大舉行，東勢分局已預先規劃完整交通疏導措施。記者黑中亮／攝影
台中東勢客庄百年盛事「2026台中東勢新丁粄節」今天起盛大舉行，適逢和平紀念日連續假期，東勢分局已預先規劃完整交通疏導措施，呼籲民眾多加利用接駁車，共享這場全國客庄盛事。管制期間，警方將依現場狀況指揮改道，請民眾配合員警及義交的指揮行駛。

台中市政府表示，新丁粄節源自早期客庄居民以米粄向伯公（土地公）祈求新生、傳遞喜悅的信仰傳統，並逐漸發展出凝聚社群情感的「鬪粄文化」，至今已成為全國知名的客庄民俗活動之一；春節連假甫結束，緊接著和平紀念日連假，未能在年節出遊的民眾，不妨把握這次機會走訪山城，感受濃厚的客家文化氛圍。

東勢分局表示，活動將由上午的踩街遊行揭開序幕，周邊道路實施管制，27日上午9時至11時踩街由東勢國中出發，行經東勢區東崎路五段、三民街、中山路等路段，最終於東勢客家文化園區前廣場集結表演。活動主會場設於東勢客家文化園區前廣場，第五橫街（三民街至西新巷口）亦將封街設攤，帶來豐富的市集體驗。

警方的交通管制時間是2月27日及28日上午9時至晚上10時，強烈建議民眾善用接駁車服務，共規劃兩條接駁路線：A路線 由東勢河濱公園停車場出發，沿途停靠三民街及第五橫街口（東勢國小），再行至豐勢路與文化街口，B路線由許良宇圖書館（文昌廟）出發，往返東勢客家文化園區南側。

接駁車於2月27日及28日上午9時至晚間9時行駛（中午12時至下午1時、下午5時至晚上6時暫停發車），約每15分鐘一班，並視人潮需求彈性調度。若民眾選擇自行開車，可前往東勢立體綜合停車場、東勢客家文化園區停車場、許良宇圖書館停車場、東勢停七停車場或東勢河濱公園等處停放車輛後，步行前往活動會場。

東勢分局表示，活動會場周邊道路路幅狹小，除定點交通管制外，警方將同步以機車巡邏進行機動疏導，並即時透過警廣播報路況，協助民眾掌握即時交通資訊，盼所有遊客都能安全、盡興地體驗這場山城年度盛事。

「2026台中東勢新丁粄節」今天起盛大舉行，東勢分局已預先規劃完整交通疏導措施。記者黑中亮／攝影
