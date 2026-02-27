聽新聞
中捷綠線延伸大坑與彰化 綜合規畫報告送審議

聯合報／ 記者陳敬丰林敬家／連線報導
台中捷運綠線「彰化延伸段」起自G17高鐵站，沿烏日高鐵特區延伸彰化市，共6座高架車站、長7.58公里。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線「彰化延伸段」起自G17高鐵站，沿烏日高鐵特區延伸彰化市，共6座高架車站、長7.58公里。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線延伸大坑與彰化邁入關鍵階段，台中市政府昨天將綜合規畫報告提送交通部審議，後續將報請行政院核定，若程序順利，預估核定後約九年可完工。

台中市府指出，延伸線完工後，不僅改善大坑地區交通，也強化與彰化生活圈連結，朝「中彰三十分鐘生活圈」目標邁進。

台中市政府與彰化縣政府二月十一日召開「捷運共同推動小組會議」，由台中市副市長黃國榮與彰化縣副縣長周傑共同主持，會中原則通過綜合規畫報告。台中市政府依審議意見修正後，昨天提報中央審查，盼加速後續行政作業。

台中市捷運工程局指出，綠線延伸線分為南、北兩段。北段為「大坑延伸段」，自捷運綠線Ｇ○三舊社站出發，往北延伸至大坑地區，全長二點四七公里，規畫設置二座高架車站。

南段則為「彰化延伸段」，自Ｇ一七高鐵台中站起，沿烏日高鐵特區向南延伸至彰化市，全長七點五八公里，規畫六座高架車站。

南投埔里森林延燒40公頃 搶救12天剩零星竄煙

南投縣埔里鎮觀音瀑布對面林地15日起火，林保署南投分署表示，延燒面積雖達40公頃，但多數已熄滅，目前僅剩約1公頃範圍內仍...

