二二八連假旅遊亮點 中台灣處處驚豔

聯合報／ 記者江良誠趙容萱胡蓬生／連線報導
杉林溪河岸櫻花，更顯浪漫。圖／杉林溪提供
杉林溪河岸櫻花，更顯浪漫。圖／杉林溪提供

二二八連假開始，中台灣旅遊亮點多。南投杉林溪粉紅櫻花沿溪綿延盛開，形成浪漫倒影畫面；台中國際會展中心巨型姆明與「照鏡子」彩蛋吸引親子打卡；苗栗𪹚龍系列民俗活動接力演出，炮仗洗禮與踩街表演營造熱鬧氣氛，是連假出遊首選。

南投縣杉林溪迎來賞櫻高峰。園方表示，今年春節期間氣候偏暖、降水條件適中，帶動粉紅櫻花花況提早且集中，二二八連假期間數千株櫻花齊放，形成壯觀花海景致。

今年賞櫻的一大亮點是加走寮溪畔「櫻花河岸」，數百株椿寒櫻沿著溪流兩岸綿延盛開，並同步設置親水賞櫻步道，粉嫩花瓣倒映在平靜溪水中，構成立體層次的粉紅畫面，龍珠橋周邊更成為熱門取景點。園方提醒，想拍攝櫻花倒影，建議上午十點前抵達，陽光斜射進入溪谷，水面較為平穩，畫面最為清晰。

中台灣燈會攜手芬蘭知名IP「姆明一族」，在台中國際會展中心前展出巨型姆明氣偶與「照鏡子姆明」隱藏版彩蛋吸引人潮。配合婦幼展開幕，會展中心首度開放四樓參觀，民眾可隔著玻璃與「偷窺中的姆明」合影，成為近期社群熱門打卡畫面；這隻氣偶每天傍晚五時至晚間十時亮燈，展期至三月三十一日。

苗栗則以傳統民俗活動迎接連假高潮。苗栗𪹚龍系列活動今晚（二十七日）推出踩街嘉年華，有近四十個表演團隊輪番上陣，二十八日重頭戲「𪹚龍之夜」，多條祥龍在河濱公園接受炮仗洗禮，營造熱鬧年節氛圍，也為二二八連假增添濃厚民俗色彩。

「照鏡子姆明」成吸睛焦點。圖／台中市府提供
「照鏡子姆明」成吸睛焦點。圖／台中市府提供

