無家夜宿 公園、車站街友多 地方政府改造場域

桃園中壢中正公園街友聚集，甚至多達數十人夜宿公園內，桃園市府改造公園環境，將消除老舊涼亭等死角，減少街友留宿；台鐵台中車站一、二樓平台也是街友熱區，靠牆與樓梯側堆置雜物，中市府研議規畫置物區，改造環境並兼顧街友生活。

中壢區中央里長楊萬焙說，中正公園因鄰近火車站，常有團體發放物資，吸引各地街友聚集，曾有五、六十人同時夜宿於此；環境髒亂讓人卻步，里民也不敢讓小朋友去公園玩。桃園街友聚集熱區還有中壢區中央公園、桃園區朝陽公園與文昌公園。朝陽公園去年九月發生街友爭執互毆衍生命案，也曾發生街友搶街友案件。

台鐵台中車站與周邊也是聚集熱點，今年春節期間，曾發生二街友肢體衝突。記者實地觀察，台中車站二樓平台有不少街友，家當多靠牆或樓梯側堆置，旅客進出動線不受影響；平台下方是公車候車區，街友數量較少，但最外圍仍堆置大量街友物品。市府在現場張貼告示，禁止堆置私人物品、隨地便溺吐痰、謾罵滋事等等。

桃園市府昨動工改造中壢中正公園環境設施，預計拆除公園內天幕廣場背牆、老舊涼亭，消除公園隱蔽死角，同時把長條形的座椅拆除，修改為非連續性座位，防止街友橫躺露宿。桃園市長張善政說，中正公園超過五公頃，明年完成全部工程，提供市民更好的休憩空間。

桃園市今年一月列管街友人數二○八名，比去年同期一九九人略增，不過去年協助卅五人脫離街友行列。新竹市目前列冊人數七十名，比去年同期六十四人高，輔導租屋及轉介就醫安置等達廿五人。

台中市交通局表示，去年中旬起，針對台中車站周邊提高清掃頻率，並增設垃圾桶、加派巡邏人員。台北市府在台北車站推動街友專用置物處，中市社會局將參考台北車站執行經驗，評估在台中車站周邊，規畫街友物品統一寄放處。

樂知公益慈善協會社工督導陳俊谷表示，街友輔導目標是協助回歸正常生活，公園改造無法讓街友消失，但改造公的用意是讓街友離開，把公園還給民眾遊憩；協會也正密集規畫訪視，了解街友是否適應新環境或妨礙到附近店家，視情況協助更新破損或不足的物資。