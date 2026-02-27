聽新聞
0:00 / 0:00

無家夜宿 公園、車站街友多 地方政府改造場域

聯合報／ 記者周嘉茹王駿杰陳敬丰朱冠諭余采瀅／連線報導
台鐵台中站二樓平台有不少街友露宿，個人物品堆置在樓梯口附近。記者陳敬丰／攝影
台鐵台中站二樓平台有不少街友露宿，個人物品堆置在樓梯口附近。記者陳敬丰／攝影

桃園中壢中正公園街友聚集，甚至多達數十人夜宿公園內，桃園市府改造公園環境，將消除老舊涼亭等死角，減少街友留宿；台鐵台中車站一、二樓平台也是街友熱區，靠牆與樓梯側堆置雜物，中市府研議規畫置物區，改造環境並兼顧街友生活。

中壢區中央里長楊萬焙說，中正公園因鄰近火車站，常有團體發放物資，吸引各地街友聚集，曾有五、六十人同時夜宿於此；環境髒亂讓人卻步，里民也不敢讓小朋友去公園玩。桃園街友聚集熱區還有中壢區中央公園、桃園區朝陽公園與文昌公園。朝陽公園去年九月發生街友爭執互毆衍生命案，也曾發生街友搶街友案件。

台鐵台中車站與周邊也是聚集熱點，今年春節期間，曾發生二街友肢體衝突。記者實地觀察，台中車站二樓平台有不少街友，家當多靠牆或樓梯側堆置，旅客進出動線不受影響；平台下方是公車候車區，街友數量較少，但最外圍仍堆置大量街友物品。市府在現場張貼告示，禁止堆置私人物品、隨地便溺吐痰、謾罵滋事等等。

桃園市府昨動工改造中壢中正公園環境設施，預計拆除公園內天幕廣場背牆、老舊涼亭，消除公園隱蔽死角，同時把長條形的座椅拆除，修改為非連續性座位，防止街友橫躺露宿。桃園市長張善政說，中正公園超過五公頃，明年完成全部工程，提供市民更好的休憩空間。

桃園市今年一月列管街友人數二○八名，比去年同期一九九人略增，不過去年協助卅五人脫離街友行列。新竹市目前列冊人數七十名，比去年同期六十四人高，輔導租屋及轉介就醫安置等達廿五人。

台中市交通局表示，去年中旬起，針對台中車站周邊提高清掃頻率，並增設垃圾桶、加派巡邏人員。台北市府在台北車站推動街友專用置物處，中市社會局將參考台北車站執行經驗，評估在台中車站周邊，規畫街友物品統一寄放處。

樂知公益慈善協會社工督導陳俊谷表示，街友輔導目標是協助回歸正常生活，公園改造無法讓街友消失，但改造公的用意是讓街友離開，把公園還給民眾遊憩；協會也正密集規畫訪視，了解街友是否適應新環境或妨礙到附近店家，視情況協助更新破損或不足的物資。

延伸閱讀

大量遊民群聚引憂！中壢中正公園環境改善工程 估明年竣工

元宵節桃園觀光夜市「免費領100元夜市金」！還有228連假桃園1日遊爽看燈會

嘉義火車站街友命案警逮涉嫌4嫌 檢方聲押獲准

嘉義火車站地下道街友遭圍毆身亡 嘉檢聲押4嫌

相關新聞

基層無感 中市推AI納入公務員訓練

ＡＩ人工智慧發展迅速，台中市多局處已將ＡＩ運用於實際公務，市府今年首度將ＡＩ課程納入公務人員訓練的核心課程，預計培訓上千...

無家夜宿 公園、車站街友多 地方政府改造場域

桃園中壢中正公園街友聚集，甚至多達數十人夜宿公園內，桃園市府改造公園環境，將消除老舊涼亭等死角，減少街友留宿；台鐵台中車...

新聞眼／問題長年存在 城市秩序與人權拔河

台中火車站的街友問題長年存在，對市容造成影響，也可能形成治安死角。市府在公共秩序與人權保障間拉扯多年，始終未有突破性的解...

二二八連假旅遊亮點 中台灣處處驚豔

二二八連假開始，中台灣旅遊亮點多。南投杉林溪粉紅櫻花沿溪綿延盛開，形成浪漫倒影畫面；台中國際會展中心巨型姆明與「照鏡子」...

中捷綠線延伸大坑與彰化 綜合規畫報告送審議

台中捷運綠線延伸大坑與彰化邁入關鍵階段，台中市政府昨天將綜合規畫報告提送交通部審議，後續將報請行政院核定，若程序順利，預...

南投埔里森林延燒40公頃 搶救12天剩零星竄煙

南投縣埔里鎮觀音瀑布對面林地15日起火，林保署南投分署表示，延燒面積雖達40公頃，但多數已熄滅，目前僅剩約1公頃範圍內仍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。