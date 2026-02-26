南投埔里森林延燒40公頃 搶救12天剩零星竄煙

快訊

中央社／ 南投26日電

南投縣埔里鎮觀音瀑布對面林地15日起火，林保署南投分署表示，延燒面積雖達40公頃，但多數已熄滅，目前僅剩約1公頃範圍內仍有零星冒煙，持續熄滅中。

農業部林業及自然保育署南投分署今晚透過新聞稿表示，15日接獲南投縣消防局通報，觀音瀑布對面發現火煙，經查為南投分署轄管埔里事業區第112林班，分署立即啟動森林火災搶救機制，並協調內政部空中勤務總隊、陸軍航空特戰指揮部派遣直升機協助投水滅火。

南投分署說，火勢原本於21日下午2時控制，但因風速增強、谷風旺盛，導致火勢順著谷風再度向上延燒，加上天氣乾燥，火場地勢陡峭，現場多為二葉松、杉木、孟宗竹、雜木等，地面腐質層深厚，滅火不易，24日又回到搶救階段，至今空勤總隊、陸軍航特部各已投入141及128架次協助滅火。

南投分署長李政賢表示，林火延燒面積共達40公頃，大多數已熄滅，目前僅剩零星冒煙竄出，雖然搶救非常困難，仍全力執行滅火工作，同時感謝空勤總隊及陸軍航特部支援，呼籲民眾在山區活動務必注意防範火災，共同保護珍貴森林資源。

南投縣 森林 火災

