快訊

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

幸福舞春！「后藝花濃‧舞動誠星」綠能花卉藝術節啟動

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「后藝花濃‧舞動誠星」綠能花卉藝術節系列活動正式宣布啟動。記者宋健生／攝影
「后藝花濃‧舞動誠星」綠能花卉藝術節系列活動正式宣布啟動。記者宋健生／攝影

幸福的春天，百花盛開。擁有豐富花卉產業的台中市后里區，26日宣布啟動「后藝花濃‧舞動誠星」綠能花卉藝術節系列活動。后里區長賴同一表示、市府正努力深耕經營構築，要讓后里成為人民幸福生活的「國際花卉藝術家園」。

115年度「后藝花濃‧舞動誠星」-綠能花卉藝術節說明會，今天在后里區公所第一會議室舉行，現場邀請市府代表及在地18位里長、綠能誠信課程的大學教授學者及專家，及花藝、植藝的師資專家(謝志倫、徐張燕珠、賴怡伶、王儷妃、張菀瑜、陳一郎、阮映潔)參加。

立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、市議員陳本添、張瀞分、邱愛珊、謝志忠等人或服務處均派代表與會；后里鎮安宮主委張純賔及台灣攝影學會劉義安老師、爾雅茶堂、台中市商圈總會代表也到場參與。

賴同一表示，這是為了落實台中市幸福實踐手冊，啟動構築幸福宜居花鄉家園，採行聯合國SDGs目標之淨零減碳，發展環保永續宜居綠色社區，並安排一系列的課程與活動。

本次活動採公私協力舉行，結合產官學合作模式，邀請大學教授學者、專家(中興大學教授吳振發、逢甲大學教授黃智彥、吳鳳大學教授施沛潔、彰化師範及勤益大學教授程立民、靜宜大學老師謝佳伶、ESG淨零減碳永續專家洪伶慈等)，以宣揚淨零減碳及綠能誠信，與后里區花卉特色。

「后藝花濃‧舞動誠星」-綠能花卉藝術節，預定於3月21日(星期六)在后里區所所旁鎮安宮前廣場開幕，3月22日於后里四號公園，並將邀請專業表演藝術家進行花舞藝術展秀與音樂茶席饗宴宣導活動，歡迎大家共襄盛舉。

台中市政風處表示，此次活動在課程內容中融入了聯合國SDGs(Sustainable Development Goals)12、15、16項目標，及政府機關講授相關環保淨零減碳或綠能法令與企業誠信永續專題等，堅持清廉陽光政治，打造智慧城市，提高政府效能。

后里區長賴同一說，市府正努力讓后里成為人民幸福生活的「國際花卉藝術家園」。記者宋健生／攝影
后里區長賴同一說，市府正努力讓后里成為人民幸福生活的「國際花卉藝術家園」。記者宋健生／攝影

藝術節 綠能 大學教授

延伸閱讀

21世紀僅3次…元宵節巧碰月全食！民俗專家：孕婦嬰童別晚歸

后里高接梨災損爭現金救助 楊瓊瓔同時喊朝野拓展國際交流

台師大攜手澳洲新南威爾斯大學 推EMI教師培訓嘉惠13校教師

太牛了！苗栗牛家4兄妹連創學習佳績 老三牛淳賦大學學測榮獲75級分

相關新聞

基層無感 中市推AI納入公務員訓練

ＡＩ人工智慧發展迅速，台中市多局處已將ＡＩ運用於實際公務，市府今年首度將ＡＩ課程納入公務人員訓練的核心課程，預計培訓上千...

傳盧秀燕3月11日起訪美11天？中市府：行程仍在接洽

外傳台中市長盧秀燕3月11日起訪美11天，被指將隨行的台中市副市長黃國榮今天說，出訪日期及隨行人員還在草案中，確定後適時...

矽品精密開春徵才2000人 彰縣6場就博會接力登場

彰化縣政府今年規畫6場大型就業博覽會，每場預計釋出超過千個工作機會，串聯各生活圈就業需求。其中，矽品精密開春即啟動大規模...

橋基裸露成警訊 台14線炎峰橋啟動1200天大改建

為改善橋梁老化與河床沖刷風險，公路局中區養護工程分局今天舉行台14線炎峰橋改建工程開工祈福，將全面提升耐洪與耐震等級，預...

長照人力荒未解 彰化照服員結訓3成「純自用」未進職場

彰化縣府今年規畫6場大型就業博覽會，每場活動提供超過1000個工作機會，並同步開辦22班職業訓練課程及21班照顧服務人員...

成立5年營收亮麗 彰化田尾花卉產銷班第31班獲全國獎

彰化縣100名優秀農民和12個家政班、產銷班的代表，今齊聚溪州公園接受全縣農民節表揚，其中田尾鄉花卉產銷班第三十一班清一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。