幸福舞春！「后藝花濃‧舞動誠星」綠能花卉藝術節啟動

幸福的春天，百花盛開。擁有豐富花卉產業的台中市后里區，26日宣布啟動「后藝花濃‧舞動誠星」綠能花卉藝術節系列活動。后里區長賴同一表示、市府正努力深耕經營構築，要讓后里成為人民幸福生活的「國際花卉藝術家園」。

115年度「后藝花濃‧舞動誠星」-綠能花卉藝術節說明會，今天在后里區公所第一會議室舉行，現場邀請市府代表及在地18位里長、綠能誠信課程的大學教授學者及專家，及花藝、植藝的師資專家(謝志倫、徐張燕珠、賴怡伶、王儷妃、張菀瑜、陳一郎、阮映潔)參加。

立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、市議員陳本添、張瀞分、邱愛珊、謝志忠等人或服務處均派代表與會；后里鎮安宮主委張純賔及台灣攝影學會劉義安老師、爾雅茶堂、台中市商圈總會代表也到場參與。

賴同一表示，這是為了落實台中市幸福實踐手冊，啟動構築幸福宜居花鄉家園，採行聯合國SDGs目標之淨零減碳，發展環保永續宜居綠色社區，並安排一系列的課程與活動。

本次活動採公私協力舉行，結合產官學合作模式，邀請大學教授學者、專家(中興大學教授吳振發、逢甲大學教授黃智彥、吳鳳大學教授施沛潔、彰化師範及勤益大學教授程立民、靜宜大學老師謝佳伶、ESG淨零減碳永續專家洪伶慈等)，以宣揚淨零減碳及綠能誠信，與后里區花卉特色。

「后藝花濃‧舞動誠星」-綠能花卉藝術節，預定於3月21日(星期六)在后里區所所旁鎮安宮前廣場開幕，3月22日於后里四號公園，並將邀請專業表演藝術家進行花舞藝術展秀與音樂茶席饗宴宣導活動，歡迎大家共襄盛舉。