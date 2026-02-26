台北燈節湧人潮 警科技鷹眼監控讓交通不打結
2026台北燈節如火如荼展開，台北市警察局交通警察大隊今晚表示，因應西門展區開幕人潮，特別利用無人機及CCTV路口監視器等科技「鷹眼」即時監控現場狀況，讓交通不打結。
交通警察大隊晚間透過新聞稿表示，2026台北燈節於昨天起登場，今年規劃西門與花博雙展區，展期長達19天，其中西門展區於今天開幕，活動會場湧現大量觀賞人潮。
為避免人、車交織造成周邊交通壅塞，交通警察大隊說明，除增派員警及義交在各路口加強交通疏導外，也特別運用無人機及CCTV路口監視器監控車流量，以科技「鷹眼」即時監控交通狀況；若發現交通壅塞，則將透過影像分析找出「瓶頸點」，立即通報啟動交通快打機制派員疏導。
另外，燈節期間也派遣員警騎乘大型重機車來回梭巡，適時排除道路障礙並引導行人通行，沿線機動疏導，確保用路人都能「安心行，放心走」。
交通警察大隊提到，警車上閃爍的紅藍警示燈猶如「移動的花燈」，在光彩奪目燈節裡，也十分應景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。