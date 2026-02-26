傳盧秀燕3月11日起訪美11天？中市府：行程仍在接洽

快訊

中央社／ 台中26日電
外傳台中市長盧秀燕3月11日起訪美11天。聯合報資料照，記者余采瀅／攝影
外傳台中市長盧秀燕3月11日起訪美11天，被指將隨行的台中市副市長黃國榮今天說，出訪日期及隨行人員還在草案中，確定後適時對外說明，部分行程要進一步接洽、確定。

媒體報導，盧秀燕3月11日率官員出訪，全程11天10夜，於台中市議會開議前趕回台灣。

民主進步黨台中市議會黨團總召集人周永鴻表示，城市外交樂觀其成，但如果回歸客觀政治現實檢視，盧秀燕「高於城市外交」的政治包裝，存在根本邏輯矛盾。盧秀燕既無中國國民黨主導權，要拿什麼實質影響力化解全黨疑美論。

民進黨籍台中市議員林德宇說，「城市外交不是政黨外交」，不要用公務行程包裝「總統之夢」，為台灣發聲、支持軍購也要嚴守公私分際。如果有機會會晤美國官員，盧秀燕應說明台灣人民對軍事採購及自我防衛的決心。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，城市外交必要且有前例可循，許多縣市長都曾安排類似訪美行程，如果美方善意安排盧秀燕參訪，能多了解各城市是好事。

他說，民主政治從基層開始，呼籲外界不必多揣測或以狹隘眼光看待。至於綠營揣測盧秀燕訪美是為參選總統造勢，他認為「大可不必」。

盧秀燕 外交 國民黨 訪美 台中 美國

