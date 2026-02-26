矽品精密開春徵才2000人 彰縣6場就博會接力登場

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今年規畫6場大型就業博覽會，每場活動提供超過1000個工作機會，今天舉行宣傳活動。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今年規畫6場大型就業博覽會，每場預計釋出超過千個工作機會，串聯各生活圈就業需求。其中，矽品精密開春即啟動大規模徵才，預計全台招募2000名人才，不僅將在彰化場次釋出多元職缺，也鎖定彰化與竹南地區年後轉職潮，對具製造業經驗者祭出經驗加薪與高額報到獎金，號召封測菁英與外漂青年返鄉發展。

矽品精密人資處部經理郭珀華表示，因應AI封測需求強勁成長，公司近年啟動擴廠計畫，以「北彰化、南二林」為核心布局，為地方帶來穩定就業機會。其中二林廠導入先進AI封裝技術與高度自動化產線，成為迎戰全球AI浪潮的重要基地；同時看好雲林發展潛力，推動虎尾、斗六雙廠布局，今年初更將版圖延伸至竹南擴建新廠，強化中台灣在先進封裝領域的產能與競爭力。

彰化縣府6場就業博覽會將分別於3月7日在鹿江國際中小學、4月18日員林國小、6月27日秀水高工、7月25日田中景崧文化教育園區、8月22日彰泰國中、10月3日和美實驗學校舉行，提供在地求職管道，促進產業與人才媒合，協助民眾就近掌握就業機會。

