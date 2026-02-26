AI法眼無所不在！台中「智慧判煙」10分鐘逮露天燃燒 告警大降6成

台中市環保局2022年引進「AI智慧判煙監控系統」，近期在10分鐘內抓露天燃燒現形。環保局統計，近6年來，共處分56件違規事件，累計裁罰122萬元；「陳情案件數」下降達43.4%，露天燃燒告警事件大幅下降59.7%，違規再犯率僅有1件，顯示出「即時發現、立刻處理」的機制，環境異味問題獲實質改善。

環保局說明，治理露天燃燒不只是靠開罰，更關鍵的是民眾的轉型意願。許多農友與市民在了解政策後，選擇以益菌肥或合法清運取代焚燒，這種行為根源的改變，讓近6年的「陳情案件數」下降達43.4%。

環保局舉例，烏日區林姓農民過去習慣在稻作收割後就地焚燒枯枝葉，日前他點燃雜草還不到10分鐘，環保局稽查員便透過AI系統自動發送的即時座標與影像抵達現場，林男對稽查快速到場感到驚訝。

林男在稽查員解說並出示清晰影像後，意識到「科技法眼」無所不在，且產生的濃煙確實影響周邊鄰居健康。林男經輔導後，承諾不再露天燃燒，更轉而詢問有關木材粉碎機與益菌肥處理相關事項，願意將農廢化為有機資肥。

環保局指出，對環境治理將持續保持務實態度，未來將針對已查獲案例優化AI辨識邏輯。環境維護需仰賴全民共識，科技工具僅是輔助行政管理的一環，未來仍將持續落實宣導與稽查並重，透過精準治理與數據導向，逐步落實無煙城市的願景，保障市民清新空氣的權益。