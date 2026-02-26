長照人力荒未解 彰化照服員結訓3成「純自用」未進職場

彰化縣府今年規畫6場大型就業博覽會，每場活動提供超過1000個工作機會，並同步開辦22班職業訓練課程及21班照顧服務人員訓練，協助學員培養專業技能、順利銜接勞動市場。縣府勞工處表示，近年照服員需求仍大，但目前統計完成訓練的學員僅約7成投入就業，不少人學成後只是「自用」，未進入實際職場。

衛福部推估，2026年長照人力缺口將達17969人，其中居家照顧需求14423人、社區式照顧2032人、住宿式照顧1514人。

勞工處表示，為協助青年、中高齡、新住民及二度就業婦女等特定對象提升就業競爭力、拓展職場機會，縣府持續推動各項就業促進活動。近年照服員訓練班數量有增無減，多數班次滿額，但完成訓練並取得證照的學員，並非人人投入長照服務。縣府將加強學員就業導引，確保專業技能能實際落地，為產業注入活力。

彰化縣府今年6場就業博覽會也將分別在各生活圈舉行，3月7日鹿江國際中小學、4月18日員林國小、6月27日秀水高工、7月25日田中景崧文化教育園區、8月22日彰泰國中、10月3日和美實驗學校。活動提供鄉親就近求職管道，讓專業技能與就業市場更有效連結。