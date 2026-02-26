橋基裸露成警訊 台14線炎峰橋啟動1200天大改建

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
台14線炎峰橋橫跨烏溪，因為河床沖刷嚴重橋基裸露，今天動工改建，預計118年6月完工。圖／公路局提供
台14線炎峰橋橫跨烏溪，因為河床沖刷嚴重橋基裸露，今天動工改建，預計118年6月完工。圖／公路局提供

為改善橋梁老化與河床沖刷風險，公路局中區養護工程分局今天舉行台14線炎峰橋改建工程開工祈福，將全面提升耐洪與耐震等級，預計2029年完工，提升南投縣草屯鎮、國姓鄉間更安全穩定的交通命脈。

中區養護工程分局今天由分局長傅立祥主持「台14線26K+710炎峰橋改建工程」開工儀式。炎峰橋位於南投縣草屯鎮，跨越烏溪，是連接草屯與國姓鄉的重要交通樞紐，長期肩負通勤與產業運輸功能。

公路局指出，炎峰橋第一代橋梁於民國73年竣工，九二一地震後曾辦理災害修復並加寬使用，但近年因烏溪河床持續沖刷，深槽區位置變動頻繁，導致橋基嚴重裸露，已影響結構安全，亟需全面改建，以降低極端氣候帶來的風險。

本次改建工程將針對全長465公尺、全寬21公尺的橋梁進行結構優化，總經費約12億元。工程設計將因應深槽區特性，採用大跨距配置與更穩固的深層基礎工法，全面提升耐洪與耐震能力，完工後可達百年洪水防護標準。

為降低施工期間的風險與衝擊，工程將採半半施工、分階段推進方式進行，並導入科技化管理與即時水位監控機制，在豪雨或水位快速變化時，能即時掌握狀況，確保通行安全。公路局也要求施工廠商加強交通疏導，規畫完善的配套措施，減輕施工對用路人及在地居民的影響。

炎峰橋工程設計由黎明工程顧問公司設計，堃成營造公司施工，工期1200天，預計2029年6月完工。公路局強調，炎峰橋改建不僅是橋梁更新工程，更是老舊基礎設施風險治理的重要一環，未來將以煥然一新的結構，提供民眾更安全順暢的通行環境。

台14線炎峰橋今天改建，確保中潭公路草屯和國姓間交通安全。圖／公路局提供
台14線炎峰橋今天改建，確保中潭公路草屯和國姓間交通安全。圖／公路局提供

