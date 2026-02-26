快訊

成立5年營收亮麗 彰化田尾花卉產銷班第31班獲全國獎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉花卉產銷班第三十一班去年整體表現獲全國優良農業產銷班。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉花卉產銷班第三十一班去年整體表現獲全國優良農業產銷班。記者簡慧珍／攝影

彰化縣100名優秀農民和12個家政班、產銷班的代表，今齊聚溪州公園接受全縣農民節表揚，其中田尾鄉花卉產銷班第三十一班清一色青農，17人創造全年逾3億元產值，從全國5700多個產銷班脫穎而出，當選全國優良農業產銷班，今獲頒「產銷之光」牌匾。

彰化縣農會今在溪州公園舉辦全縣各界慶祝115年農民節表彰大會，縣農會理事長張瀚天、縣長王惠美、立法委員謝衣鳯都感謝基層農會和眾多農民的努力付出，提升彰化縣農產品的質與量，參加全國各項評鑑和競賽連連得獎，展現彰化農業兼顧生產、照顧與永續的堅強實力。

張瀚天、王惠美和農政長官頒獎給114年全國優良農業產銷班，及得到農業部第四屆十大綠色照顧優良典範與健康楷模的5個鄉鎮農會和彰化區漁會、114年特色家政班的6個鄉鎮農會家政班，王惠美強調，彰化縣在「十大綠色照顧優良農民團體典範」獲獎數全國第一，「特色家政班」獲獎數全國二，顯示彰化縣基層農會落實推動農村高齡照顧服務與農村婦女參與。

田尾鄉花卉產銷班第三十一班有種植傳統菊花、隨市場機制汰換的觀葉植物品種及時下熱門多肉植物，透過優質組織運作，建立共同採購及營銷的運作模式，創造產品差異化價值，光是去年創造逾3億元產值，擊敗全國5700多個產銷班，成為去年彰化縣唯一當選全國優良農業產銷班。

鄉農會總幹事吳政憲說，17名班員都是青農，導入低碳及循環再利用的永續經營觀念，使用咖啡渣、木屑製作有機肥栽種植物，因年齡和理念相近容易溝通，讓產銷班成立僅5年就有亮麗成績。

彰化縣各界慶祝115年度優秀農業從業人員表彰大會，洋溢新春喜氣。記者簡慧珍／攝影
彰化縣各界慶祝115年度優秀農業從業人員表彰大會，洋溢新春喜氣。記者簡慧珍／攝影

農會 農民

