成立5年營收亮麗 彰化田尾花卉產銷班第31班獲全國獎

彰化縣100名優秀農民和12個家政班、產銷班的代表，今齊聚溪州公園接受全縣農民節表揚，其中田尾鄉花卉產銷班第三十一班清一色青農，17人創造全年逾3億元產值，從全國5700多個產銷班脫穎而出，當選全國優良農業產銷班，今獲頒「產銷之光」牌匾。

彰化縣農會今在溪州公園舉辦全縣各界慶祝115年農民節表彰大會，縣農會理事長張瀚天、縣長王惠美、立法委員謝衣鳯都感謝基層農會和眾多農民的努力付出，提升彰化縣農產品的質與量，參加全國各項評鑑和競賽連連得獎，展現彰化農業兼顧生產、照顧與永續的堅強實力。

張瀚天、王惠美和農政長官頒獎給114年全國優良農業產銷班，及得到農業部第四屆十大綠色照顧優良典範與健康楷模的5個鄉鎮農會和彰化區漁會、114年特色家政班的6個鄉鎮農會家政班，王惠美強調，彰化縣在「十大綠色照顧優良農民團體典範」獲獎數全國第一，「特色家政班」獲獎數全國二，顯示彰化縣基層農會落實推動農村高齡照顧服務與農村婦女參與。

田尾鄉花卉產銷班第三十一班有種植傳統菊花、隨市場機制汰換的觀葉植物品種及時下熱門多肉植物，透過優質組織運作，建立共同採購及營銷的運作模式，創造產品差異化價值，光是去年創造逾3億元產值，擊敗全國5700多個產銷班，成為去年彰化縣唯一當選全國優良農業產銷班。