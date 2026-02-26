影／時力偕自辦重劃受害者赴台中市府陳情 貼春聯諷市府縱容

時代力量偕黎明幼兒園園長林金連及台中自辦重劃受害者等團體，今天前往台中市政府陳情抗議，時力發言人鄭宇焱表示，日前北捷發生縱火案，就是台灣重劃制度下受害者的悲劇縮影。面對面對財團與建商透過人頭地主逼迫人民交出家園，市府卻傲慢怠惰，總以「私權糾紛」、「依法行政」推諉卸責，實質上已成為建商財團掠奪人民財產的幫兇。台中市政府派地政局專員李易儒出面接下陳情書，面對民眾質疑，僅重覆回應「市府依法行政」。

地政局說明，自辦市地重劃依司法見解具高度私法自治，地主與重劃會發生爭議是屬於私權範疇，應循民事訴訟解決。監察院2024年針對台中部分自辦市地重劃區提出糾正案，目前仍由法院審理中，市府尊重司法判決及法律程序執行，立場絕不偏頗，依法保障地主權益。