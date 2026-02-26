中港大排傳鼠患 新北跨局處聯防、已告發4件違規餵食

新莊中港大排周邊近期傳出因民眾餵食鳥類、魚類，衍生鼠患與環境衛生疑慮。新北市政府啟動跨局處聯防機制，由水利局、環保局、市場處、衛生局及動保處分工合作，從源頭管理、環境消毒到違規取締同步出擊，並已依「廢棄物清理法」告發4件違規行為，強調將持續加強稽查，遏止鼠患擴散。

新北市水利局指出，任意餵食野生動物，殘留飼料往往成為老鼠滋生來源之一。已加強中港大排保全人員巡檢與現場勸導，要求民眾勿餵食野生動物，並請清潔人員隨時清理環境，一旦發現飼料殘留將立即清除，避免形成鼠類覓食溫床。

經市府盤點，中港大排周邊宏泰市場一帶為熱點區域，環保局已針對中華路二段、自強街、自治街等路段加強清溝作業，並增加市場及中港大排側溝漂白水消毒頻率。市場處則要求宏泰市場自治委員會每日完成全區清掃，並於轉角與陰暗處投放滅鼠藥劑，降低鼠類活動空間。

水利局長宋德仁表示，餵食行為雖出於善意，但會改變野生動物覓食習性，也可能導致食物殘留累積，引發鼠患與公共衛生問題，呼籲市民遵守「不餵食、不接觸、不干擾」原則，共同維護環境整潔。