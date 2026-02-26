彰化縣立圖書館3月2日起封館整修到年底 開放線上預約取書

彰化縣公共藝文空間將啟動新一波改善工程，彰化縣立圖書館自3月2日起暫停開放入館至年底，並同步停止停車場使用，但啟用臨時服務台，民眾可以線上預約借書；彰化縣立美術館廣場則自3月4日起採分區整修方式施工，整修期間美術館仍維持正常開放，入館動線將配合工程進度調整。

彰化縣文化局表示，縣立圖書館此次整修獲教育部補助「114-115年提升公共圖書館閱讀環境計畫」經費2165萬多元，另獲內政部國土管理署補助屋頂防水與排水改善工程850萬9000元，兩項工程同步推動，總經費逾3000萬元。

彰化縣立圖書館將封館施工，改善範圍涵蓋地下1樓研習教室、1樓大廳、自助取書區及24小時還書設備、2樓兒童區、嬰幼兒區與青少年閱讀區等空間。

圖書館閉館期間，為確保服務不中斷，3月6日起將於1樓後門，鄰近1895八卦山抗日保台史蹟館對面，設置臨時服務台，民眾可持續提供借書、還書、讀者證辦理等服務，同步開放線上預約與到館取書機制，鼓勵民眾善用「在架書預約取書服務」。閉館期間仍持續上架新書，閱讀推廣活動則會改於其他場地辦理。

文化局指出，圖書館3月2日至3月5日因設置臨時服務台將休館4日，各項流通、閱覽及宅配服務暫停辦理；預約取書保留期限與借閱到期日如遇休館，將自動展延至3月22日。一般圖書（視聽資料及附屬附件除外）可投入還書箱歸還；DVD、VCD、CD等視聽資料請自3月6日起至臨時服務台辦理歸還。

此外，為改善縣立美術館廣場磁磚破損與積水問題，縣府另編列839萬6000元辦理整修工程，工期約135日曆天。施工期間將採分區圍設方式進行，美術館展覽與館內空間照常開放，請民眾依現場指示動線入館，避免進入施工區域並留意安全。