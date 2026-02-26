快訊

中捷綠線延伸大坑、彰化綜合規畫送中央審議　核定後9年完工

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府今天將捷運綠線延伸線綜合規畫報告提送交通部審議，後續再送行政院，預估獲核定後9年完工。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線延伸大坑、彰化目前在綜合規畫階段，台中市政府今天將綜規報告提送交通部審議，後續報請行政院核定，預估核定後9年完工。綠線延伸線向北延伸到大坑，向南延伸到彰化，完工後不僅能提升山城的觀光，也強化與彰化生活圈的連結。

中市府與彰化縣政府2月11日開「捷運共同推動小組會議」，台中市副市長黃國榮與彰化縣副縣長周傑主持，會中原則通過綜規報告，中市府再依照審議意見修正，今天將報告提送到交通部審議。

中市捷運工程局長蘇瑞文指出，綠線延伸線分為南、北兩段，北段「大坑延伸段」從G03舊社站出發，設置2座高架車站，全長2.47公里，從旱溪後延伸到大坑；南段「彰化延伸段」起自G17高鐵站，沿烏日高鐵特區延伸彰化市，共6座高架車站、長7.58公里。

蘇瑞文表示，綠線延伸線北段將有效紓解松竹路和大坑地區假日時旅次集中的交通壅塞，提升山城的觀光休憩品質，南段會加強烏日區與彰化生活圈的連結，讓跨縣市通勤更有效率，塑造中彰捷運運輸軸，帶動中部地區的均衡發展。

捷工局表示，綜規報告提送交通部後，通過審議再送行政院，核定後約9年可以完成工程建設，未來將整合捷運、高鐵和台鐵系統，完善軌道路網，逐步完成「中彰30分鐘生活圈」的目標。

捷工局補充，綠線延伸線的可行性研究2024年1月獲得行政院核定，市府隨即同步推動綜合規畫、環境影響評估與都市計畫變更作業，全面檢視路線、車站、工程技術、用地取得與土地開發標準等等，期間也多次開公聽會廣納地方意見。

綠線延伸線南段「彰化延伸段」起自G17高鐵站，沿烏日高鐵特區延伸彰化市，共6座高架車站、長7.58公里。圖／台中市政府提供
綠線延伸線北段「大坑延伸段」從G03舊社站出發，設置2座高架車站，全長2.47公里。圖／台中市政府提供
台中捷運 行政院

