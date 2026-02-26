重金留才挺英雄！中市「獎金倍增」奧運金牌300萬、亞運金牌100萬

台中市運動局近年持續優化體育獎勵制度，以「獎金倍增」、「納入有功教練獎勵」及「破世界紀錄獎金加碼」，去年更修法「國光獎章加碼10%」，鼓勵優秀選手。市府運動局指出，僅2023杭州亞運，市府即發放獎金高達1292萬餘元，透過實質重金激勵，展現市府重視運動發展、留才挺英雄的決心。

運動局長游志祥指出，台中市府2019至2024年陸續修法優化體育獎勵制度，包括「獎金倍增」，一舉提高奧、亞運獎金，以金牌為例，奧運可獲頒300萬元、亞運則是100萬元，獎勵額度由原來的15萬元數倍增，另外也頒發「出賽獎金」，藉此勉勵績優選手持續努力，再創佳績。

游志祥說，除選手外，市府也首度將「有功教練」正式納入獎勵制度，例如2024奧運羽球男雙奪金指導教練劉佳城，依規核發5%獎金、共25萬元，讓幕後推手同樣獲得應有榮耀。

此外，市府2024年初修法完成「國光獎章加碼10%」，強化對國家級榮耀選手的支持。以2024年世界12強棒球錦標賽奪冠的台中籍選手陳冠偉為例，即獲70萬元獎金。在「破世界紀錄獎金加碼」部分，健力好手楊森多次於國際賽場刷新世界紀錄，市府也頒發專項獎金予以鼓勵。

游志祥表示，市府推動「酷運動、酷城市」願景，不僅強化賽事補助與獎金制度，更完善教練與基層指導者的支持機制，讓運動人才無後顧之憂，持續在國際舞台發光發熱，為國爭光、為台中爭榮耀。