重金留才挺英雄！中市「獎金倍增」奧運金牌300萬、亞運金牌100萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
柔道男神楊勇緯於2023年杭州亞運奪金，台中率各縣市之先提高獎金，頒發亞運金牌100萬元。圖／台中市政府提供
台中市運動局近年持續優化體育獎勵制度，以「獎金倍增」、「納入有功教練獎勵」及「破世界紀錄獎金加碼」，去年更修法「國光獎章加碼10%」，鼓勵優秀選手。市府運動局指出，僅2023杭州亞運，市府即發放獎金高達1292萬餘元，透過實質重金激勵，展現市府重視運動發展、留才挺英雄的決心。

運動局長游志祥指出，台中市府2019至2024年陸續修法優化體育獎勵制度，包括「獎金倍增」，一舉提高奧、亞運獎金，以金牌為例，奧運可獲頒300萬元、亞運則是100萬元，獎勵額度由原來的15萬元數倍增，另外也頒發「出賽獎金」，藉此勉勵績優選手持續努力，再創佳績。

游志祥說，除選手外，市府也首度將「有功教練」正式納入獎勵制度，例如2024奧運羽球男雙奪金指導教練劉佳城，依規核發5%獎金、共25萬元，讓幕後推手同樣獲得應有榮耀。

此外，市府2024年初修法完成「國光獎章加碼10%」，強化對國家級榮耀選手的支持。以2024年世界12強棒球錦標賽奪冠的台中籍選手陳冠偉為例，即獲70萬元獎金。在「破世界紀錄獎金加碼」部分，健力好手楊森多次於國際賽場刷新世界紀錄，市府也頒發專項獎金予以鼓勵。

游志祥表示，市府推動「酷運動、酷城市」願景，不僅強化賽事補助與獎金制度，更完善教練與基層指導者的支持機制，讓運動人才無後顧之憂，持續在國際舞台發光發熱，為國爭光、為台中爭榮耀。

運動 教練 修法

相關新聞

北捷縱火案揭土地悲歌！時力、徐世榮台中陳情聲援曾世源喊：官逼民反

時代力量、教授徐世榮、黎明幼兒園園長林金連及台中自辦重劃受害者等團體，今在台中市政府一樓外貼春聯陳情抗議，並聲援涉北捷縱...

「照鏡子姆明」壓軸彩蛋！台中會展中心明首開放入館與「偷窺姆明」合影

2026中台灣燈會聯手芬蘭知名IP 「姆明一族（The Moomins）」，繼巨型姆明、漂浮姆明、划船姆明之後，經發局壓...

基層無感 中市推AI納入公務員訓練

ＡＩ人工智慧發展迅速，台中市多局處已將ＡＩ運用於實際公務，市府今年首度將ＡＩ課程納入公務人員訓練的核心課程，預計培訓上千...

影／時力偕自辦重劃受害者赴台中市府陳情 貼春聯諷市府縱容

時代力量偕黎明幼兒園園長林金連及台中自辦重劃受害者等團體，今天前往台中市政府陳情抗議，時力發言人鄭宇焱表示，日前北捷發生...

中港大排傳鼠患 新北跨局處聯防、已告發4件違規餵食

新莊中港大排周邊近期傳出因民眾餵食鳥類、魚類，衍生鼠患與環境衛生疑慮。新北市政府啟動跨局處聯防機制，由水利局、環保局、市...

彰化縣立圖書館3月2日起封館整修到年底 開放線上預約取書

彰化縣公共藝文空間將啟動新一波改善工程，彰化縣立圖書館自3月2日起暫停開放入館至年底，並同步停止停車場使用，但啟用臨時服...

