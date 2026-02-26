快訊

北台灣新屋市場回到「三級警戒」 賣不完待售建案破1,500案

只是想要祖父活過的證明！被遺忘的日籍22８受難者故事

馬年記憶體投資術 缺貨潮難解「產能為王」是關鍵

南投杉林溪櫻花長進溪裡 粉紅隧道成連假最夢幻畫面

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
杉林溪園區沿著加走寮溪河岸種植櫻花，在水面形成粉紅倒影，更顯浪漫。圖／杉林溪提供
杉林溪園區沿著加走寮溪河岸種植櫻花，在水面形成粉紅倒影，更顯浪漫。圖／杉林溪提供

南投縣中海拔山區櫻花陸續綻放，杉林溪迎來賞櫻高峰。園方表示，今年春節期間氣候偏暖、降水條件適中，帶動粉紅櫻花花況提早且集中，228連假進入全面盛開期，數千株櫻花齊放，形成浪漫的視覺盛宴。

今年杉林溪賞櫻的一大亮點，在於水岸與林蔭景觀的整合升級。加走寮溪畔的「櫻花河岸」，如今已然成形，數百株粉紅色的椿寒櫻沿著溪流兩岸綿延盛開，並同步設置親水賞櫻步道，讓遊客能近距離欣賞花景。粉嫩花瓣倒映在平靜溪水中，構成立體層次的粉紅畫面，成為遊客必拍景點。位於龍珠橋周邊的倒影拍攝點，更吸引不少攝影愛好者駐足守候，山嵐輕拂時，落英飄入水面，宛如仙境。

杉林溪大飯店周邊的櫻花林同樣大爆發，上百株櫻花密集成林，與飯店建築相互映襯，形成宛如粉色隧道的步行空間。旅客只需步出飯店，即可沉浸在花海之中，花瓣隨風飄落，營造濃厚的浪漫氛圍。

二月底起，花卉中心以葉牡丹與鬱金香作為主角，紫、白、綠漸層的葉牡丹層層鋪陳，搭配成片盛開的鬱金香，讓戶外花園色彩更顯豐富，吸引不少親子與遊客駐足拍照。

有遊客在賞櫻時發現地面散落完整櫻花，甚至掉落的枝條。園方解釋，這並非花況不佳，而是部分鳥類在吸食花蜜時，會將整朵櫻花摘下後棄置；夜間則可能有白面鼯鼠活動，取食花苞時不慎折斷枝條，這些都顯示園區保有良好的自然棲地。

園區也提醒，想拍攝櫻花倒影，建議上午10點前抵達加走寮溪畔，此時陽光斜射進入溪谷，水面較為平穩，倒影最為清晰。至於後續花況，3月上旬將由雪白的霧社櫻接力登場，整體花季可望延續至3月中旬，提供遊客更長的賞花時程。

杉林溪櫻花大爆發，遊客漫步粉紅隧道下，體驗落英繽紛。圖／杉林溪提供
杉林溪櫻花大爆發，遊客漫步粉紅隧道下，體驗落英繽紛。圖／杉林溪提供
杉林溪花卉中心鬱金香盛開，色彩繽紛帶來春意。圖／
杉林溪花卉中心鬱金香盛開，色彩繽紛帶來春意。圖／
杉林溪生態豐富，近期櫻花盛開，白面鼯鼠也趁夜間採食花苞。圖／杉林溪提供
杉林溪生態豐富，近期櫻花盛開，白面鼯鼠也趁夜間採食花苞。圖／杉林溪提供
杉林溪園區沿著加走寮溪河岸種植櫻花，在水面形成粉紅倒影，更顯浪漫。圖／杉林溪提供
杉林溪園區沿著加走寮溪河岸種植櫻花，在水面形成粉紅倒影，更顯浪漫。圖／杉林溪提供
杉林溪生態豐富，近期櫻花盛開，吸引鳥類吸食花蜜。圖／杉林溪提供
杉林溪生態豐富，近期櫻花盛開，吸引鳥類吸食花蜜。圖／杉林溪提供

櫻花 賞櫻 飯店

延伸閱讀

桃園北橫各式櫻花爭豔 騎車暢遊花海機會開放報名

2026嘉義櫻花景點｜半天岩紫雲寺八重櫻爆開 滿山桃紅現主時

228連假國五單日雙向交通量上看7萬輛 大推299元往返北宜3天免塞車

阿里山花季3月10日盛大登場 31種櫻花接力綻放至4月中

相關新聞

「照鏡子姆明」壓軸彩蛋！台中會展中心明首開放入館與「偷窺姆明」合影

2026中台灣燈會聯手芬蘭知名IP 「姆明一族（The Moomins）」，繼巨型姆明、漂浮姆明、划船姆明之後，經發局壓...

基層無感 中市推AI納入公務員訓練

ＡＩ人工智慧發展迅速，台中市多局處已將ＡＩ運用於實際公務，市府今年首度將ＡＩ課程納入公務人員訓練的核心課程，預計培訓上千...

南投杉林溪櫻花長進溪裡 粉紅隧道成連假最夢幻畫面

南投縣中海拔山區櫻花陸續綻放，杉林溪迎來賞櫻高峰。園方表示，今年春節期間氣候偏暖、降水條件適中，帶動粉紅櫻花花況提早且集...

228連假最炸音樂盛典！清水浮現祭百團開唱、日吸5萬人

中台灣年度音樂盛事「浮現祭（EMERGE FEST 2026）」將於2月28日至3月1日在台中清水鰲峰山運動公園、清水自...

專家：國家帶頭發展公務AI

ＡＩ風潮席捲全球，各行各業大量導入，公部門也努力跟上，不過公務人員使用生成式ＡＩ限制較多，涉及個資、機密等項目，不可使用...

影／南投埔里森林逐燈祭27日登場 再曝中央將砸10億助攻觀光

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑為地方重要景點，被納入日月潭國家風景區，當地燈會「埔里森林逐燈祭」今年移師重返地理中心碑舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。