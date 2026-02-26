南投杉林溪櫻花長進溪裡 粉紅隧道成連假最夢幻畫面

南投縣中海拔山區櫻花陸續綻放，杉林溪迎來賞櫻高峰。園方表示，今年春節期間氣候偏暖、降水條件適中，帶動粉紅櫻花花況提早且集中，228連假進入全面盛開期，數千株櫻花齊放，形成浪漫的視覺盛宴。

今年杉林溪賞櫻的一大亮點，在於水岸與林蔭景觀的整合升級。加走寮溪畔的「櫻花河岸」，如今已然成形，數百株粉紅色的椿寒櫻沿著溪流兩岸綿延盛開，並同步設置親水賞櫻步道，讓遊客能近距離欣賞花景。粉嫩花瓣倒映在平靜溪水中，構成立體層次的粉紅畫面，成為遊客必拍景點。位於龍珠橋周邊的倒影拍攝點，更吸引不少攝影愛好者駐足守候，山嵐輕拂時，落英飄入水面，宛如仙境。

杉林溪大飯店周邊的櫻花林同樣大爆發，上百株櫻花密集成林，與飯店建築相互映襯，形成宛如粉色隧道的步行空間。旅客只需步出飯店，即可沉浸在花海之中，花瓣隨風飄落，營造濃厚的浪漫氛圍。

二月底起，花卉中心以葉牡丹與鬱金香作為主角，紫、白、綠漸層的葉牡丹層層鋪陳，搭配成片盛開的鬱金香，讓戶外花園色彩更顯豐富，吸引不少親子與遊客駐足拍照。

有遊客在賞櫻時發現地面散落完整櫻花，甚至掉落的枝條。園方解釋，這並非花況不佳，而是部分鳥類在吸食花蜜時，會將整朵櫻花摘下後棄置；夜間則可能有白面鼯鼠活動，取食花苞時不慎折斷枝條，這些都顯示園區保有良好的自然棲地。