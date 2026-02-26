228連假最炸音樂盛典！清水浮現祭百團開唱、日吸5萬人

中台灣年度音樂盛事「浮現祭（EMERGE FEST 2026）」將於2月28日至3月1日在台中清水鰲峰山運動公園、清水自由車場及紫雲巖停車場盛大登場！適逢 228 連續假期，今年規模再創新高，集結超過百組海內外音樂人，預估每日將吸引約5萬人次湧入清水；台中市政府與清水分局已完成跨局處整備，啟動高規格維安與交通疏導措施，確保樂迷順利前往觀賞這場音樂饗宴。

台中市政府表示，本屆浮現祭展現強大的國際策展能量，海外藝人比例首度突破40%，演出名單橫跨台、日、韓、澳、泰等地，包括韓國的九○年代傳奇樂團 JAURIM（紫雨林）、新生代人氣團體 TOUCHED、ONEWE、CAN’T BE BLUE外，更有來自日本的FREDERIC、go!go!vanillas、the cabs、PASSEPIED 等實力派樂團；此外澳洲雙人組 Cosmo's Midnight、泰國歌手 pami 及北海道音樂人 REJAY均參加演出。

清水分局指出，浮現祭期間將啟動高規格安全維護與交通疏導勤務，全力守護活動安全與周邊交通順暢，並提醒清水鰲峰山周邊道路容量有限，建議樂迷優先選擇大眾運輸，避開狹窄路段，或搭乘市區公車303、304、305、500 延區3、93 等路線，於「中山董公街口站」下車，步行約 10 分鐘即可抵達，更可搭乘台鐵海線至「清水火車站」，可轉乘官方免費接駁車（路線 A/B），車程約15至30分鐘。

此外，高鐵台中站、朝馬轉運站及台中火車站均設有直達接駁專車；外縣市（北、桃、南、高）亦有共乘巴士服務；若選擇自行開車， 建議導航至**「嘉陽高中」官方免費停車場**，停妥後步行約15分鐘抵達會場，切勿於路邊違規停車。分局長鄭鴻文表示，警方維安升級已於2月25日完成情境模擬演練，並出動台中市刑大偵爆犬進行場地安檢。