「照鏡子姆明」壓軸彩蛋！台中會展中心明首開放入館與「偷窺姆明」合影

2026中台灣燈會聯手芬蘭知名IP 「姆明一族（The Moomins）」，繼巨型姆明、漂浮姆明、划船姆明之後，經發局壓軸推出台中國際會展中心外的「照鏡子姆明」有隱藏版彩蛋，明日配合婦幼展開幕，台中國際會展中心首度開放入館，讓遊客上4樓，可隔著玻璃和「偷窺中的姆明」合影。

經發局長張峯源表示，台中國際會展中心去年10月試營運以來，4場展覽累計吸引逾40萬人觀展，創造逾15億元商機，預計今年3月完成全館裝修，正式開幕營運。今年配合中台灣燈會，特別在會展中心前展出巨型姆明氣偶，掀話題熱潮。民眾可把握參觀婦幼展期間，前往會展中心4樓，與巨型姆明隔窗自拍合影，搶先朝聖最新熱門打卡地標。

經發局說明，會展中心巨型姆明展期至3月31日止，無論平日或假日皆可前來拍照留念；每日下午5時至晚間10時亮燈展示，白天、夜晚呈現不同風貌。

熱門的「4樓室內與姆明合影」點位，會展中心營業時間及各展覽檔期入館。婦幼展2月27日至3月2日、寵物展3月6日至3月9日、旅展／伴手禮展／酒展／家具展3月13日至3月16日，以及工具機展3月25日至3月28日，展覽期間每日上午8時至下午5時開放。相關參觀資訊請以台中國際會展中心官網（ticec.com.tw）公告為準，建議事先查詢開放時段。