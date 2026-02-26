聽新聞
0:00 / 0:00

專家：國家帶頭發展公務AI

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
東海大學終身特聘教授楊朝棟指出，新加坡政府與大型軟體廠商洽談，建構國家級的封閉式雲端語言模型，可以避免資料外洩的問題。圖為東海大學AI教室／東海大學提供
東海大學終身特聘教授楊朝棟指出，新加坡政府與大型軟體廠商洽談，建構國家級的封閉式雲端語言模型，可以避免資料外洩的問題。圖為東海大學AI教室／東海大學提供

ＡＩ風潮席捲全球，各行各業大量導入，公部門也努力跟上，不過公務人員使用生成式ＡＩ限制較多，涉及個資、機密等項目，不可使用商業模型。專家指出，新加坡就有和大型軟體廠商洽談，發展國家級的大型封閉式雲端模型，既能讓公務員使用，也避免資料外洩問題。

東海大學資訊工程學系終身特聘教授楊朝棟指出，無論公私部門，不用ＡＩ就會落後，東海大學近年和市府合作，針對高階主管強調ＡＩ趨勢與智慧治理，針對中階主管或基層人員，著重於工具和實作。

楊朝棟表示，根據行政院二○二三年頒布的「行政院及所屬機關使用生成式ＡＩ參考指引」，機關人員製作機密文書時禁止使用生成式ＡＩ，業務承辦人不得向生成式ＡＩ提供個人資料或未經機關同意的公開資訊，也不可以詢問涉及機密業務或個人資料的問題。

楊朝棟認為，這類機敏資料或公務資料的確不能放到開放式雲端模型，會有資料外洩問題；公務機關若要使用ＡＩ處理這類文件，唯一的方式是在機關內部建構地端模型，地方政府目前都沒有地端的大語言模型，中央政府應該有，但功能較侷限、資料更新速度慢，功能比不上雲端模型。

楊朝棟指出，新加坡政府和軟體大廠如Google、微軟等公司洽談，請對方建構大型的封閉式雲端模型，公務人員可以使用該雲端模型，即使輸入機敏資料或個資，因為封閉式雲端的特性，也不會流入公開雲端資料庫；這種封閉式雲端模型地方政府未必能夠支撐，應該與中央坐下來討論需求。

楊朝棟補充，除了法規範限制，公務人員也可能因為成本問題減少對ＡＩ的使用，畢竟具有強大、完整功能的ＡＩ模型都是付費制，以個人為單位購買所費不貲，建議公部門若有需求，可以在符合行政院指引的前提下，統一購買付費版ＡＩ模型。

延伸閱讀

東海大學推AI形象影片 愛因斯坦跨時空現身校園

公務人員用生成式AI限制多 專家：可效法新加坡建立封閉式雲端

指數頻創新高...台股衝3萬5還能追嗎？專家這麼說

AI風潮…中市府首度納入公務員訓練 基層：難降低工作負擔

相關新聞

基層無感 中市推AI納入公務員訓練

ＡＩ人工智慧發展迅速，台中市多局處已將ＡＩ運用於實際公務，市府今年首度將ＡＩ課程納入公務人員訓練的核心課程，預計培訓上千...

專家：國家帶頭發展公務AI

ＡＩ風潮席捲全球，各行各業大量導入，公部門也努力跟上，不過公務人員使用生成式ＡＩ限制較多，涉及個資、機密等項目，不可使用...

影／南投埔里森林逐燈祭27日登場 再曝中央將砸10億助攻觀光

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑為地方重要景點，被納入日月潭國家風景區，當地燈會「埔里森林逐燈祭」今年移師重返地理中心碑舉...

跳跳馬Rody小提燈最後發放 2月27日八卦山大佛前限量2千個

彰化縣政府今年發送的跳跳馬Rody IP紀念小提燈，在前幾波都非常搶手，要排上好幾個小時才拿得到，最後一波將在2月27日...

錯過再等1年！彰化縣屋頂太陽光電補助最高30萬元

為加速推動綠能發展，彰化縣政府即日起到11月30日，受理家戶屋頂設置太陽光電申請，每瓩補助3000元，最高可領30萬元，...

彰化踩街嘉年華3月7日登場 表演多元還有濃濃異國風

彰化市公所舉辦的「半線古城慶典之都」系列活動，3月7日晚間6時起，將舉辦「踩街國際嘉年華」，參演隊伍融合異國與在地表演元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。