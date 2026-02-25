員林元宵晚會芒果醬壓軸 黃阿瑪的後宮生活8貓大集合！

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市公所今年攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」打造萌萌系燈會。記者林宛諭／攝影
員林市公所今年攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」打造萌萌系燈會。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林燈會元宵晚會2月27日將在員林公園登場，芒果醬Mango Jump樂團將壓軸演出，還有黃阿瑪的後宮生活8貓大集合；田中鎮公所26日傍晚在田中火車站前廣場發放馬年限量小提燈，踩街到龍江館操場參加祈福晚會。

員林市公所今年攜手超人氣IP「黃阿瑪的後宮生活」打造萌萌系燈會，並在市區創構棋盤式街道光景，總長近3公里，員林燈會的主燈「萬『睡』皇朝，駕馬迎春」，旋轉木馬上的是「黃阿瑪的後宮生活」經典角色黃阿瑪、招弟及三腳，燈光秀搭配「會旋轉」的主燈，每天晚上7到9時，每半小時一場主燈秀，春節期間已吸引數萬名粉絲前來拍照打卡，228連假也都會有「光影劇場」表演。

員林市代理市長賴致富表示，27日晚間除有猜謎送禮，還有「KMF極限火舞團」開場表演，更邀請到深受年輕族群喜愛的芒果醬 Mango Jump壓軸表演。

「黃阿瑪的後宮生活」聯名提燈27、28及3月1日晚間6時30分開始發放，28日為「流光舞動夜」燈會主題日，3月1日是「微光民謠夜」，員林燈會將展到3月8日，把握連假來賞玩。

田中鎮公所將於明天下午5時30分在田中火車站前廣場發放幸福許願馬限量小提燈，鎮長蕭淑芬將和大家一起踩街到龍江館操場放祈福燈，為新的一年寫下祝福，鎮立幼兒園小朋友將扮成小財神，與公所同仁扮演的大財神，分送糖果給民眾和店家。

員林市燈會吸引民眾來拍打卡。記者林宛諭／攝影
員林市燈會吸引民眾來拍打卡。記者林宛諭／攝影
員林市燈會吸引民眾來拍打卡。記者林宛諭／攝影
員林市燈會吸引民眾來拍打卡。記者林宛諭／攝影

員林 燈會 馬年 黃阿瑪的後宮 財神 連假

