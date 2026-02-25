快訊

前主播吳中純驚傳癌逝 享年56歲…老公臉書悼念愛妻

其他縣市會跟進？蔣萬安推育兒減少工時計畫 新北勞工局回應

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

中市圖歡慶10周年 3月舉辦閱讀挑戰活動「抽精美好禮」

中央社／ 台中25日電

台中市立圖書館今年3月適逢成立10周年，將於3月1日至31日舉辦閱讀挑戰活動，凡持個人或家庭借閱證，於任一分館借閱滿10本書即可獲得抽獎資格。

台中市文化局說明，市立圖書館3月成立10周年，推出「閱讀10本書挑戰」系列活動，邀請市民以閱讀為圖書館慶生。位於綠美圖的總館更在密集書庫以書巧妙排出Happy Birthday字樣，館員與志工齊聲祝福，期待中市圖10歲生日成為全民共享的閱讀盛會。

呼應10周年主題，中市圖表示，自3月1日至31日舉辦的閱讀挑戰活動，凡持個人或家庭借閱證，於任一分館借閱滿10本書即可獲得抽獎資格。無論是文學小說、親子繪本、財經趨勢或旅遊散文，只要翻開書頁，就是對圖書館最溫暖的祝福。

文化局指出，中市圖同時規劃臉書互動活動，邀請讀者分享「完成的10本書清單」，並標註好友一同加入挑戰，讓閱讀從個人行動延伸為群體響應，線上線下相互串聯，凝聚城市閱讀能量。

中市圖表示，市圖10周年不只是城市閱讀能量的里程碑，也是邁向下一個10年的起點。今年3月邀請市民一起完成「10本書挑戰」，用閱讀為圖書館點亮生日燭光，也為自己開啟更豐富的人生篇章。

至於10周年好禮的品項，中市圖說，包括由知名工業設計師楊水源設計的綠美圖開館紀念品birdi平衡擺飾，以及花花椅鑰匙圈、開館紀念特色野餐墊、綠美圖刺繡零錢包等，每樣都兼具設計質感與收藏意義，讓閱讀的美好延伸至生活日常。

圖書館 綠美圖 文化局 文學 親子

延伸閱讀

「護國山台中寺」文資審議出爐 百年遺構不指定古蹟、僅保存石碑

台中寺遺構審議不指定古蹟 文化局將保存碑文

竹市圖書館總館原址重建原進度落後 市府：穩定施工明年1月竣工

閉館前驚魂！日本福岡市立圖書館持刀傷人致3傷 嫌犯當場逮捕

相關新聞

台中非洲豬瘟豬場陳姓父子被起訴 中市農業局回應

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人；台中市農業局表示，中央...

錯過再等1年！彰化縣屋頂太陽光電補助最高30萬元

為加速推動綠能發展，彰化縣政府即日起到11月30日，受理家戶屋頂設置太陽光電申請，每瓩補助3000元，最高可領30萬元，...

影／南投埔里森林逐燈祭27日登場 再曝中央將砸10億助攻觀光

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑為地方重要景點，被納入日月潭國家風景區，當地燈會「埔里森林逐燈祭」今年移師重返地理中心碑舉...

跳跳馬Rody小提燈最後發放 2月27日八卦山大佛前限量2千個

彰化縣政府今年發送的跳跳馬Rody IP紀念小提燈，在前幾波都非常搶手，要排上好幾個小時才拿得到，最後一波將在2月27日...

彰化踩街嘉年華3月7日登場 表演多元還有濃濃異國風

彰化市公所舉辦的「半線古城慶典之都」系列活動，3月7日晚間6時起，將舉辦「踩街國際嘉年華」，參演隊伍融合異國與在地表演元...

彰化八卦山天空步道要休息了 3月9日起封閉半年維修

全長約1公里、啟用10年的彰化八卦山天空步道，平時除供民眾休閒散步、攬景外，近年更在彰化月影燈季帶動下，成為熱門景點，隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。