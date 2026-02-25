中市圖歡慶10周年 3月舉辦閱讀挑戰活動「抽精美好禮」

台中市立圖書館今年3月適逢成立10周年，將於3月1日至31日舉辦閱讀挑戰活動，凡持個人或家庭借閱證，於任一分館借閱滿10本書即可獲得抽獎資格。

台中市文化局說明，市立圖書館3月成立10周年，推出「閱讀10本書挑戰」系列活動，邀請市民以閱讀為圖書館慶生。位於綠美圖的總館更在密集書庫以書巧妙排出Happy Birthday字樣，館員與志工齊聲祝福，期待中市圖10歲生日成為全民共享的閱讀盛會。

呼應10周年主題，中市圖表示，自3月1日至31日舉辦的閱讀挑戰活動，凡持個人或家庭借閱證，於任一分館借閱滿10本書即可獲得抽獎資格。無論是文學小說、親子繪本、財經趨勢或旅遊散文，只要翻開書頁，就是對圖書館最溫暖的祝福。

文化局指出，中市圖同時規劃臉書互動活動，邀請讀者分享「完成的10本書清單」，並標註好友一同加入挑戰，讓閱讀從個人行動延伸為群體響應，線上線下相互串聯，凝聚城市閱讀能量。

中市圖表示，市圖10周年不只是城市閱讀能量的里程碑，也是邁向下一個10年的起點。今年3月邀請市民一起完成「10本書挑戰」，用閱讀為圖書館點亮生日燭光，也為自己開啟更豐富的人生篇章。

至於10周年好禮的品項，中市圖說，包括由知名工業設計師楊水源設計的綠美圖開館紀念品birdi平衡擺飾，以及花花椅鑰匙圈、開館紀念特色野餐墊、綠美圖刺繡零錢包等，每樣都兼具設計質感與收藏意義，讓閱讀的美好延伸至生活日常。