AI風潮…中市府首度納入公務員訓練 基層：難降低工作負擔

AI人工智慧發展迅速，台中市多局處已將AI運用於實際公務，市府今年首度將AI課程納入公務人員訓練的核心課程，預計培訓上千人次，既能熟悉AI工具，也加強法規認識。基層公務員認為，實際上大量行政工作仍依靠人力，加上行政體系規範較嚴，AI降低一線工作負擔效果有限。

台中市人事處表示，今年度公務人員訓練啟動，包含六大核心，共120班期、訓練8718人次；除了原有的政策、領導、專業、管理、發展，首度把AI也納入核心課程類別，規畫18個班期，預計培訓1131人次，依照不同階層主管需求設計。

人事處長陳月春指出，市府先前與東海大學合作辦理AI課程高階主管研習班，邀請各一級機關簡任以上主管參加；而這次公務員培訓課程包含高階、中階、基層主管，分別導入AI治理與領導、組織流程創新、行政效率強化與智慧工具實務應用等內容。

數位發展局表示，市府推動智慧城市行之有年，各局處將AI運用於行政或便民服務，如環保監測、水域安全、道路巡檢等多項目；去年市長盧秀燕親率超過80名一級主管完成AI培訓，數發局從2023年開辦多元AI課程迄今已有3918人次參與，不僅讓主管更熟悉工具，也在法律層面把關。

數發局長林谷隆指出，AI可以大致分為鑑別式AI與生成式AI，前者多已應用於公務機關，後者則是大眾熟知的「AI製圖」、「AI寫文章」等功能，我國對公務機關使用生成式AI有嚴格法規管制，尤其不能接觸核心業務和民眾個資，公務員可以透過AI課程，更清楚相關風險與法規範。

吳姓基層公務員表示，對一線人員來說，最關心的還是「AI工具能不能減少工作負擔」，比如民間企業多已利用AI完成程序性工作，但公務體系受限於嚴格規範，難以用AI協助製作公文書，「就算用了可能糾錯花的時間更多」，遑論不少會勘工作要實際到場，不是AI可以處理。

黃姓公務員認為，指引規定公務機關不可以使用ChatGPT、Gemini等商用AI模型，必須由機關自行建立模型，但多數機關沒有足夠資源，最後還是只能由個別公務員「私下諮詢AI」；AI課程用意雖好，無法突破僵化的行政體系，終究難真正讓工作減量。