快訊

其他縣市會跟進？蔣萬安推育兒減少工時計畫 新北勞工局發聲

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

歡慶百年傳統文化 「2026台中東勢新丁粄節」將盛大登場

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
2月27日將登場的台中東勢新丁粄節，表演團隊將在東勢街頭踩街。圖／台中市客委會提供
2月27日將登場的台中東勢新丁粄節，表演團隊將在東勢街頭踩街。圖／台中市客委會提供

2026台中東勢新丁粄節將在2月27日、28日及3月3日，在東勢客家文化園區、東勢第五橫街及多家廟宇盛大登場。現場規劃16項系列活動，台中市政府客委員會邀請全國民眾把握連續假期與「正月半」元宵時節，到東勢體驗融合祈福、分享與人情味的新丁粄文化。

活動首日由踩街活動揭開序幕！隊伍將由「東勢山城兩廣醒獅團」打頭陣，還有多組特色表演團隊，從東勢國中出發，開幕式將有120斤大粄實境秀，為活動揭開序幕！新丁粄不僅是工藝的展現，更象徵滿滿的福氣，當天下午將進行分送；27日晚上的「山城文化之夜」邀請到由林智偉團長率領的FOCASA馬戲團，帶來震撼視覺的「潘朵拉的盒子」，帶領大人小孩進入奇幻的表演藝術世界。

2月28日的「哈客舞青春」舞台，由15組在地團體接力演出，透過歌唱、樂器、戲劇展現客家文化精神。壓軸的「客家音樂晚會」卡司陣容堅強，包括最接地氣的客語樂團明哥菜車、客家女聲黃于娟、新生代搖滾樂團帕拉斯、創作歌手ZORN，以及超高人氣的療癒系小男孩樂團，將輪番上陣，用輕快的歌聲與熱情的樂律，交織成山城最美的夜曲。

為呼應「願生樂養」精神，於東勢雙福祠舉辦求子儀式，還有文昌廟的求文昌儀式，為學子祈求平安與智慧；多樣化的DIY活動，包含用客家花布做成柿子吊飾、團扇彩繪、捏麵人等，現場還設有上百家攤位展示東勢、石岡、新社在地農特產品及手工藝品。

2026台中東勢新丁粄節將盛大登場，新丁粄節鼓勵生兒育女，是生命的喜悅，是分享的節日，也是幸福城市的象徵。圖／台中市客委會提供
2026台中東勢新丁粄節將盛大登場，新丁粄節鼓勵生兒育女，是生命的喜悅，是分享的節日，也是幸福城市的象徵。圖／台中市客委會提供

客家文化 新丁粄 樂團

延伸閱讀

情感交流 台中東勢鬧新年！茅埔回娘家400人團圓

建鄉以來首辦燈會！雲林東勢今晚點燈 鄉民熱情參與

楊瓊瓔台中東勢拜票 老同學騎機車到場力挺喊「唯一支持」　

台中東勢民宅凌晨冒出大火 二樓陽台救出3人鄰居都嚇醒

相關新聞

台中非洲豬瘟豬場陳姓父子被起訴 中市農業局回應

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人；台中市農業局表示，中央...

錯過再等1年！彰化縣屋頂太陽光電補助最高30萬元

為加速推動綠能發展，彰化縣政府即日起到11月30日，受理家戶屋頂設置太陽光電申請，每瓩補助3000元，最高可領30萬元，...

影／南投埔里森林逐燈祭27日登場 再曝中央將砸10億助攻觀光

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑為地方重要景點，被納入日月潭國家風景區，當地燈會「埔里森林逐燈祭」今年移師重返地理中心碑舉...

跳跳馬Rody小提燈最後發放 2月27日八卦山大佛前限量2千個

彰化縣政府今年發送的跳跳馬Rody IP紀念小提燈，在前幾波都非常搶手，要排上好幾個小時才拿得到，最後一波將在2月27日...

彰化踩街嘉年華3月7日登場 表演多元還有濃濃異國風

彰化市公所舉辦的「半線古城慶典之都」系列活動，3月7日晚間6時起，將舉辦「踩街國際嘉年華」，參演隊伍融合異國與在地表演元...

彰化八卦山天空步道要休息了 3月9日起封閉半年維修

全長約1公里、啟用10年的彰化八卦山天空步道，平時除供民眾休閒散步、攬景外，近年更在彰化月影燈季帶動下，成為熱門景點，隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。