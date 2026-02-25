歡慶百年傳統文化 「2026台中東勢新丁粄節」將盛大登場

2026台中東勢新丁粄節將在2月27日、28日及3月3日，在東勢客家文化園區、東勢第五橫街及多家廟宇盛大登場。現場規劃16項系列活動，台中市政府客委員會邀請全國民眾把握連續假期與「正月半」元宵時節，到東勢體驗融合祈福、分享與人情味的新丁粄文化。

活動首日由踩街活動揭開序幕！隊伍將由「東勢山城兩廣醒獅團」打頭陣，還有多組特色表演團隊，從東勢國中出發，開幕式將有120斤大粄實境秀，為活動揭開序幕！新丁粄不僅是工藝的展現，更象徵滿滿的福氣，當天下午將進行分送；27日晚上的「山城文化之夜」邀請到由林智偉團長率領的FOCASA馬戲團，帶來震撼視覺的「潘朵拉的盒子」，帶領大人小孩進入奇幻的表演藝術世界。

2月28日的「哈客舞青春」舞台，由15組在地團體接力演出，透過歌唱、樂器、戲劇展現客家文化精神。壓軸的「客家音樂晚會」卡司陣容堅強，包括最接地氣的客語樂團明哥菜車、客家女聲黃于娟、新生代搖滾樂團帕拉斯、創作歌手ZORN，以及超高人氣的療癒系小男孩樂團，將輪番上陣，用輕快的歌聲與熱情的樂律，交織成山城最美的夜曲。