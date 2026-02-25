櫻花季遊客爆滿！日月潭船舶與水上活動全面大檢視

228和平紀念日連假將至，日月潭櫻花盛開吸引遊客，日月潭國家風景區管理處今天聯合航港局中部航務中心、南投縣政府及台電等單位，展開船舶與水域遊憩活動聯合稽查，針對船舶安全、浮具活動範圍及業者經營行為全面檢視，保障遊客安全。

日月潭近年SUP立槳、獨木舟、水上自行車等非動力浮具盛行，卻有遊客操作立式划槳、獨木舟在潭面亂闖，干擾船舶航線，影響安全。主管機關已劃定活動專區，主要集中於月潭區、北旦區及聖恩區，嚴禁進入水社、伊達邵碼頭及交通船航道，違者依發展觀光條例可處新台幣五萬元罰鍰。

遊憩活動也採「時間分流」，原則上僅限日出至日落進行；如有特殊日出團需求，業者需加裝夜間警示燈並提前報備。遊客全程須穿著符合國家標準的救生衣，並由專業教練陪同，以利即時應對天候變化或突發狀況。

船舶稽查由航港局中部航務中心及南投縣政府，今天針對營運安全、行駛速度、排煙狀況及駕駛菸害防治進行抽查，9艘船舶均合格，顯示船舶安全管理基本落實。水域遊憩部分則涵蓋浮具安全、業者經營行為及公共意外保險投保情形，日管處及相關單位將持續依權責監督與管理。