快訊

其他縣市會跟進？蔣萬安推育兒減少工時計畫 新北勞工局發聲

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

櫻花季遊客爆滿！日月潭船舶與水上活動全面大檢視

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
日管處會同航港局人員稽查日月潭遊艇，加強船舶航行安全。圖／日管處提供
日管處會同航港局人員稽查日月潭遊艇，加強船舶航行安全。圖／日管處提供

228和平紀念日連假將至，日月潭櫻花盛開吸引遊客，日月潭國家風景區管理處今天聯合航港局中部航務中心、南投縣政府及台電等單位，展開船舶與水域遊憩活動聯合稽查，針對船舶安全、浮具活動範圍及業者經營行為全面檢視，保障遊客安全。

日月潭近年SUP立槳、獨木舟、水上自行車等非動力浮具盛行，卻有遊客操作立式划槳、獨木舟在潭面亂闖，干擾船舶航線，影響安全。主管機關已劃定活動專區，主要集中於月潭區、北旦區及聖恩區，嚴禁進入水社、伊達邵碼頭及交通船航道，違者依發展觀光條例可處新台幣五萬元罰鍰。

遊憩活動也採「時間分流」，原則上僅限日出至日落進行；如有特殊日出團需求，業者需加裝夜間警示燈並提前報備。遊客全程須穿著符合國家標準的救生衣，並由專業教練陪同，以利即時應對天候變化或突發狀況。

船舶稽查由航港局中部航務中心及南投縣政府，今天針對營運安全、行駛速度、排煙狀況及駕駛菸害防治進行抽查，9艘船舶均合格，顯示船舶安全管理基本落實。水域遊憩部分則涵蓋浮具安全、業者經營行為及公共意外保險投保情形，日管處及相關單位將持續依權責監督與管理。

日管處長王智益說，日月潭兼具觀光、灌溉及發電功能，船舶航道固定、活動範圍與時間明確，遊客與業者務必遵守規範，以保障乘船及水域遊憩安全。相關水域活動資訊與注意事項，可查詢日管處觀光旅遊網：https://water.sunmoonlake.gov.tw/location.aspx

日管處會同航港局人員稽查日月潭遊艇，加強船舶航行安全。圖／日管處提供
日管處會同航港局人員稽查日月潭遊艇，加強船舶航行安全。圖／日管處提供
日管處會同航港局人員稽查日月潭遊艇，加強船舶航行安全。圖／日管處提供
日管處會同航港局人員稽查日月潭遊艇，加強船舶航行安全。圖／日管處提供

日月潭 南投縣 獨木舟 航港局 碼頭 國家風景區

延伸閱讀

日月潭船舶水域遊憩稽查 保障遊客安全

遊艇載客出遊擱淺撞毀珊瑚礁 墾管處告贏船長船公司要賠29萬

路燈擋櫻花樹影響拍美照 汐止康誥坑溪步道要改景觀燈

慧洋船舶租金維持高檔

相關新聞

台中非洲豬瘟豬場陳姓父子被起訴 中市農業局回應

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人；台中市農業局表示，中央...

錯過再等1年！彰化縣屋頂太陽光電補助最高30萬元

為加速推動綠能發展，彰化縣政府即日起到11月30日，受理家戶屋頂設置太陽光電申請，每瓩補助3000元，最高可領30萬元，...

影／南投埔里森林逐燈祭27日登場 再曝中央將砸10億助攻觀光

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑為地方重要景點，被納入日月潭國家風景區，當地燈會「埔里森林逐燈祭」今年移師重返地理中心碑舉...

跳跳馬Rody小提燈最後發放 2月27日八卦山大佛前限量2千個

彰化縣政府今年發送的跳跳馬Rody IP紀念小提燈，在前幾波都非常搶手，要排上好幾個小時才拿得到，最後一波將在2月27日...

彰化踩街嘉年華3月7日登場 表演多元還有濃濃異國風

彰化市公所舉辦的「半線古城慶典之都」系列活動，3月7日晚間6時起，將舉辦「踩街國際嘉年華」，參演隊伍融合異國與在地表演元...

彰化八卦山天空步道要休息了 3月9日起封閉半年維修

全長約1公里、啟用10年的彰化八卦山天空步道，平時除供民眾休閒散步、攬景外，近年更在彰化月影燈季帶動下，成為熱門景點，隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。