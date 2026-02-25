影／南投埔里森林逐燈祭27日登場 再曝中央將砸10億助攻觀光

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑為地方重要景點，被納入日月潭國家風景區，當地燈會「埔里森林逐燈祭」今年移師重返地理中心碑舉行，27日登場，將山林地景結合光影展現中心碑之美，更曝中央將斥資10億元規畫打造為國際級景區。

埔里鎮長廖志城說，日月潭國家風景區2020年擴大納入虎頭山、台灣地理中心碑等景點，後續投入改善建設，陸續完成虎頭山及台灣地理中心碑第2層虎子山頂中心碑三角點「台灣測量原點」等區域，公所也持續向中央爭取計畫擴大建設。

日月潭國家風景管理處表示，為讓虎頭山及地理中心碑區域邁向國際化，已納入交通部觀光署北回之巔旗艦計畫，未來3年投入約10億元，對其交通、觀光進行整體開發改善，建置遊客服務中心、眺景空廊、景觀飯店等打造成國際級景區。

為再現其風華，當地指標性燈會「埔里森林逐燈祭」今年移師重返中心碑，廖志城說，該活動邁入第7年，今年回到第1屆舉辦地，以「閃耀・台灣之心」為主題，象徵重新從台灣中心出發，將森林地景結合光影展現夜晚中心碑的全新樣貌。

而埔里森林逐燈祭不用傳統花燈，由在地藝術家率居民依山林地景，使用在地特色或回收素材結合光影變化，主燈「眾心之聚」以竹構環繞中心碑三角點，並有「折光．中心」、「下雨的雲雨開出的花」、「蝶映埔里」、「夜獸」等4大主題燈區。