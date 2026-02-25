聽新聞
跳跳馬Rody小提燈最後發放 2月27日八卦山大佛前限量2千個
彰化縣政府今年發送的跳跳馬Rody IP紀念小提燈，在前幾波都非常搶手，要排上好幾個小時才拿得到，最後一波將在2月27日在八卦山大佛前廣場舉辦的「元宵猜謎 馬力全開」晚會中，共將發放2千個，民眾要好好把握。
元宵節即將到來，「2026月影燈季」進入展期最後倒數，彰化縣政府將於2月27日八卦山大佛前廣場舉辦壓軸活動「元宵猜謎 馬力全開」活動，當日下午5時20分起，現場將限量發放2,000個跳跳馬Rody IP紀念小提燈。
活動現場規劃許多與「馬」相關的趣味燈謎，邀請大小朋友動腦拚手速、挑戰反應力，在熱鬧互動與歡笑聲中感受燈會的熱情氛圍，搶答正確就送Rody彈力球1個。
彰化縣長王惠美邀請全國鄉親把握228連續假期，安排彰化小旅行，白天看花、晚上賞燈，串聯各活動場域，輕鬆規劃充實又精彩的連假行程。更多活動資訊請至官方網站查詢，並關注「愛玩彰化」臉書粉絲專頁。
