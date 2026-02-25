快訊

史上最長國情咨文！川普啟動展銷模式高喊「贏太多」：好戲還在後頭

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

聽新聞
0:00 / 0:00

跳跳馬Rody小提燈最後發放 2月27日八卦山大佛前限量2千個

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府將於2月27日八卦山大佛前廣場舉辦壓軸活動「元宵猜謎 馬力全開」活動，當日下午5時20分起，現場將限量發放2,000個跳跳馬Rody IP紀念小提燈。圖／縣府提供
彰化縣政府將於2月27日八卦山大佛前廣場舉辦壓軸活動「元宵猜謎 馬力全開」活動，當日下午5時20分起，現場將限量發放2,000個跳跳馬Rody IP紀念小提燈。圖／縣府提供

彰化縣政府今年發送的跳跳馬Rody IP紀念小提燈，在前幾波都非常搶手，要排上好幾個小時才拿得到，最後一波將在2月27日在八卦山大佛前廣場舉辦的「元宵猜謎 馬力全開」晚會中，共將發放2千個，民眾要好好把握。

元宵節即將到來，「2026月影燈季」進入展期最後倒數，彰化縣政府將於2月27日八卦山大佛前廣場舉辦壓軸活動「元宵猜謎 馬力全開」活動，當日下午5時20分起，現場將限量發放2,000個跳跳馬Rody IP紀念小提燈。

活動現場規劃許多與「馬」相關的趣味燈謎，邀請大小朋友動腦拚手速、挑戰反應力，在熱鬧互動與歡笑聲中感受燈會的熱情氛圍，搶答正確就送Rody彈力球1個。

彰化縣長王惠美邀請全國鄉親把握228連續假期，安排彰化小旅行，白天看花、晚上賞燈，串聯各活動場域，輕鬆規劃充實又精彩的連假行程。更多活動資訊請至官方網站查詢，並關注「愛玩彰化」臉書粉絲專頁。

彰化縣政府將於2月27日八卦山大佛前廣場舉辦壓軸活動「元宵猜謎 馬力全開」活動，當日下午5時20分起，現場將限量發放2,000個跳跳馬Rody IP紀念小提燈。圖／縣府提供
彰化縣政府將於2月27日八卦山大佛前廣場舉辦壓軸活動「元宵猜謎 馬力全開」活動，當日下午5時20分起，現場將限量發放2,000個跳跳馬Rody IP紀念小提燈。圖／縣府提供

元宵節 王惠美 彰化

延伸閱讀

全台訂房王在雲林！春節湧345萬人次 228連假瘋雲林訂房再奪冠

台南卡比胖拉小提燈萌翻 228連假多處埤塘景區限量免費發送

彰化八卦山天空步道要休息了 3月9日起封閉半年維修

不只瑪利歐小提燈夯！ 2026台灣燈會「嘉義君」限量周邊 「日夜雙版9款小物」一次帶走

相關新聞

惡劣！台中旱溪邊坡驚見新「平台」竟藏大量垃圾 市議員要求徹查

台中市大里區吉善路近旱溪邊坡「三不管地帶」驚爆遭傾倒大量建築裝潢廢棄物，居民年後發現，邊坡出現水泥舖面和用塑膠棧板搭建的...

影／南投埔里森林逐燈祭27日登場 再曝中央將砸10億助攻觀光

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑為地方重要景點，被納入日月潭國家風景區，當地燈會「埔里森林逐燈祭」今年移師重返地理中心碑舉...

跳跳馬Rody小提燈最後發放 2月27日八卦山大佛前限量2千個

彰化縣政府今年發送的跳跳馬Rody IP紀念小提燈，在前幾波都非常搶手，要排上好幾個小時才拿得到，最後一波將在2月27日...

錯過再等1年！彰化縣屋頂太陽光電補助最高30萬元

為加速推動綠能發展，彰化縣政府即日起到11月30日，受理家戶屋頂設置太陽光電申請，每瓩補助3000元，最高可領30萬元，...

彰化踩街嘉年華3月7日登場 表演多元還有濃濃異國風

彰化市公所舉辦的「半線古城慶典之都」系列活動，3月7日晚間6時起，將舉辦「踩街國際嘉年華」，參演隊伍融合異國與在地表演元...

台中非洲豬瘟豬場陳姓父子被起訴 中市農業局回應

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人；台中市農業局表示，中央...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。