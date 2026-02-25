快訊

其他縣市會跟進？蔣萬安推育兒減少工時計畫 新北勞工局發聲

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

台中萬和美展成績揭曉 許仁蕙、邱琳媛分獲國畫、書法第一名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
第18屆萬和美展成績揭曉，書法類第一名由邱琳媛以作品「林朝崧東勢角」奪得。圖／萬和宮提供
第18屆萬和美展成績揭曉，書法類第一名由邱琳媛以作品「林朝崧東勢角」奪得。圖／萬和宮提供

台中市萬和宮與萬和文教基金會承辦的第18屆萬和美展成績揭曉，國畫類第一名由許仁蕙以作品「廊柱」獲得、書法類第一名由邱琳媛以作品「林朝崧東勢角」奪得；萬和美展3月22日上午10時將在萬和文化大樓五樓「麻芛文化館」創意藝廊舉行開幕茶會暨頒獎典禮。

書法名家林榮森擔任評審委員。他稱讚，萬和美展規畫嚴謹，採初複審兩階段投票，且獎金優渥，在藝術界建立極高公信力，對提昇國內美術創作水平有顯著助益。

第18屆萬和美展合計82件參賽，包括國畫54件，書法28件。參賽者最年長81歲、最年幼為13歲，相差69歲，老少同台跨越一甲子的藝術對話成為美談。值得關注的是，台中監獄學員自第二屆起從不缺席，本屆更有17人參賽，其中有二名學員包辦國畫類第二、三名，表現極為出色。

首度參賽31人，約占37.8%；參賽者不乏多次參加各大美展，以及台灣師大、台中教大、東海大學等美術相關科系研究生、大學生，另有5人為國高中生，其中高一鄭彥箖勇奪國畫類優選佳績。

各類組前三名，獎金分別為3萬元、2萬元、1萬元，優選每人6000元；國畫類得主及作品，第一名許仁蕙（廊柱）、第二名賴志廣（默）、第三名吳啟維（夢時代），優選4人，林滄超（翠華之骨）、吳婉禎（續Ⅱ）、陳從珍（荒蕪之歌）、鄭彥箖（夜話）。

書法類得主及作品，第一名邱琳媛（林朝崧東勢角）、第二名胡禕倩（草書花朝遊彌陀寺）、第三名鄭仕杰（詠台灣蘭）；優選3人，廖威喆（賴雨若賞蓮即興句）、楊晁承（賀鑄「浣溪沙．樓角初宵一道霞」）、林暐宸（錄敦煌變文集太子成道經）。

萬和宮說明，第18屆萬和美展入選以上作品共42件，3月22日起至5月17日，將於萬和文化大樓五樓「麻芛文化館」創意藝廊展出，歡迎各界藝文愛好者蒞臨參觀。

第18屆萬和美展成績揭曉，國畫類第一名由許仁蕙以作品「廊柱」獲得。圖／萬和宮提供
第18屆萬和美展成績揭曉，國畫類第一名由許仁蕙以作品「廊柱」獲得。圖／萬和宮提供

東海大學 科系

延伸閱讀

淡水區崁頂里馬年迎春 書法大師現場揮毫寫春聯

桃機免稅店揮毫送春聯 外籍旅客盼與親友分享喜悅

汐止區自強里書法班揮毫 民眾索取春聯迎新年

藍營竹縣長初選啟動 陳見賢跑基層揮毫春聯、分享文化政見

相關新聞

台中非洲豬瘟豬場陳姓父子被起訴 中市農業局回應

台中梧棲區洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，檢方今天依偽造文書、詐欺罪起訴豬場負責人陳姓父子二人；台中市農業局表示，中央...

錯過再等1年！彰化縣屋頂太陽光電補助最高30萬元

為加速推動綠能發展，彰化縣政府即日起到11月30日，受理家戶屋頂設置太陽光電申請，每瓩補助3000元，最高可領30萬元，...

影／南投埔里森林逐燈祭27日登場 再曝中央將砸10億助攻觀光

南投埔里虎頭山、台灣地理中心碑為地方重要景點，被納入日月潭國家風景區，當地燈會「埔里森林逐燈祭」今年移師重返地理中心碑舉...

跳跳馬Rody小提燈最後發放 2月27日八卦山大佛前限量2千個

彰化縣政府今年發送的跳跳馬Rody IP紀念小提燈，在前幾波都非常搶手，要排上好幾個小時才拿得到，最後一波將在2月27日...

彰化踩街嘉年華3月7日登場 表演多元還有濃濃異國風

彰化市公所舉辦的「半線古城慶典之都」系列活動，3月7日晚間6時起，將舉辦「踩街國際嘉年華」，參演隊伍融合異國與在地表演元...

彰化八卦山天空步道要休息了 3月9日起封閉半年維修

全長約1公里、啟用10年的彰化八卦山天空步道，平時除供民眾休閒散步、攬景外，近年更在彰化月影燈季帶動下，成為熱門景點，隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。